Utile

Lacramioara, tonicul-cardiac din natură

de Ziua de Cluj, 03 mai 2017, 10:58

Lacramioara (Convallaria majalis), cunoscuta si sub numele margaritar, clopotel de mai, dumbravioara, iarba Sf. Gheorghe, este utilizata din antichitate ca tonic cardiac.

Publicitate

Regleaza tensiunea

Tratamentele cu lacramioarele au efecte directe in bolile de inima, respectiv infarct miocardic, decompensare, insuficienta cardiaca de natura sclerotica, scleroza coronariana, ateroscleroza, aritmie (regleaza ritmul cardiac fara a ridica valoarea tensiunii arteriale), bradicardie, palpitatii, angina pectorala si hipertrofia inimii.

Poti sa folosesti preparate naturiste, uleiuri esentiale si medicamente care contin esenta de lacramioara. Toate au capacitatea sa regleze ritmul cardiac, dar chiar daca sunt solutii naturiste nu se pot administra decat cu recomandarea medicului.

Diuretic natural

Lacramioarele sunt un foarte bun diuretic, util in afectiunile renale, guta si in tratarea simptomelor sindromului premenstrual. Poti sa bei ceai de lacramioara sau sa folosesti tinctura de lacramioara.

Calmeaza ochii

Compresele cu infuzie de frunze de lacramioara calmeaza repede ochii umflati si estompeaza cearcanele. In plus compresele cu ceai de flori de lacramioare sunt eficiente in ameliorarea simptomelor alergiilor de sezon.

Leac pentru migrene, intareste sistemul nervos

Prin tratamente supravegheate de medic da bune rezultate in afectiunile sistemului nervos la persoane cu ameteli, nevralgii, migrene de natura nervoasa, dureri de cap, nevroze cardiace, epilepsie si apoplexie.

Uleiul de lacramioare sau masajul cu o crema care contine lacramioare calmeaza eficient durerile de cap. Adauga esenta de lacramioara sau ulei esential natural in otetul de mere.

Adaugate in cada de baie, tulpinile cu flori de lacramioara ajuta la intarirea sistemului nervos si muscular.