LEACUL bun la TOATE. Ce boli tratează

de Ziua de Cluj, 15 februarie 2017, 11:37

Ceaiul preparat din această plantă este un veritabil leac bun la toate, fiind folosit încă din antichitate în tratarea şi chiar vindecarea unora dintre cele mai grave boli

Coada-calului este cunoscută si folosita inca din antichitate in medicina traditionala ca si sursa de acid salicilic. Dioscoride, medic, farmacolog si botanist al Greciei antice, lauda proprietatile hemostatice ale acestei plante, în timp ce Plinius cel Batran pretinde chiar ca proprietatile hemostatice ale plantei ar fi atat de mari, incat ar fi suficient ca aceasta să fie tinuta in mana pentru a beneficia de proprietatile sale vindecatoare.

Trateaza infectiile

Ceaiul de coada calului este un ajutor de nadejde in tratarea unora dintre cele mai grave infectii: cu streptococ hemolitic, stafilococ auriu etc. Se poate folosi ca adjuvant in tratamentul cu antibiotice.

Combate diabetul de tip II

Un studiu a demonstrat că pacienții diagnosticati cu diabet de tip II la care s-a administrat o singura doza orala de extract de coada calului au avut o concentratie a glucozei din singe semnificativ mai mica dupa 90-120 minute. De aceea, administrarea o data pe zi a unei capsule cu extract de de coada calului, inainte de masa, poate fi benefica pentru pacientii cu diabet de tip II, dar nu mai mult de 2 luni.

Vindeca bolile tractului urinar

Vindecarea nefritei, a retentiilor de urina şi a afectiunilor vezicii pot fi grăbite cu ajutorul ceaiului de coada calului. Bautura ajuta si la eliminarea mai rapida a nisipului sau pietrelor de la rinichi.

Trateaza bolile de piele

Ceaiul de coada calului reprezinta un tratament natural spectaculos in tratarea numeroaselor afectiuni ale pielii, precum sunt dermatitele de contact, eczemele, acnea, rozaceele, abcesele.

Vindeca bolile digestive

Coada calului este o planta medicinala cu puternice proprietati terapeutice in cazul unora dintre cele mai frecvente afectiuni gastrice, asa cum sunt enterocolita, ulcerul si gastrita. Pentru rezultate mai bune in vederea ameliorarii acestor probleme, planta se combina cu musetel, tei sau menta. De asemenea, este un remediu naturist eficient si in combaterea diareei si a indigestiilor.

Previne afectiunile stomatologice

Ceaiul de coada calului are un merit deosebit in prevenirea cariilor si bolilor gingivale, considerate a fi cele mai frecvente afectiuni stomatologice.

Combate cancerul

Substantele active din coada calului au efect anticancerigen in organism, protejand celulele si tesuturile de atacul radicalilor liberi si de formarea tumorilor maligne.

Alungă celulita

Folosit atat intern, cat si extern, ceaiul are un efect anticelulitic puternic, indeparteaza vergeturile si reda rapid elasticitatea si fermitatea pielii. Insa efectele nu se opresc doar la nivelul pielii, ceaiul de coada calului avand multiple beneficii si in intarirea unghiilor si a parului.

Ameliorează hemoroizii

Activitatea antiinflamatorie si hemostatica a acestei plante poate ameliora durerea si poate scadea sau opri sangerarea cauzata de hemoroizi.

Contraindicatii

Coada calului, la fel ca orice alta planta medicinala, poate avea efecte adverse in organism atunci cand este administrata fara consult medical prealabil. Este important sa cititi cu atentie contraindicatiile inscrise pe prospect inainte de a recurge la el pentru tratarea unei boli. Printre efectele adverse ale ceaiului se numara inhibarea absorbtiei de vitamina B sau formarea edemelor.

Sursa: frunza-verde.ro/sanatate.acasa.ro