Lime - 5 beneficii pentru sănătate

de Ziua de Cluj, 19 iulie 2017, 10:42

Lime, sau lamaia verde, este o ruda indepartata a lamaii. Desi inrudite, cele doua fructe sunt diferite.

Imbunatateste digestia

Aroma fructului lime favorizeaza productia de saliva ajutand astfel digestia primara. Apoi acizii din lime fac restul. In timp ce acizii desfac macromoleculele, flavonoizii stimuleaza sistemul digestiv si cresc secretia de suc gastric si de bila. De asemenea, acizii stimuleaza miscarile peristaltice.



Previne constipatia

Acizii din lime ajuta sistemul excretor la curatarea tractului digestiv. Acest fruct previne constipatia. In cazul aparitiei constipatiei, un pahar de suc de lime cu sare este un excelent purgativ.

Decongestionant

Uleiul extras din lime contine flavonoizi si are proprietati decongestionante. Doar inhaland ulei esential emanat de coaja de lime proaspat rasa se poate usura congestia, sau se poate indeparta senzatia de greata.

Ajutor in curele de slabire

Un pahar de apa calda cu sucul de la un lime intreg reprezinta eficient daca doriti sa scapati de kilogramele in plus. Acidul citric prezent in lime are rolul de a arde grasimile. Daca beti doua pahare pe zi veti vedea rezultate remarcabile in doar o saptamana.

Ingrijeste ochii si pielea

Vitamina C, prin proprietatile sale antioxidante protejeaza ochii de efectele imbatranirii si de degenerarea maculara. Flavonoizii previn aparitia infectiilor.