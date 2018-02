Utile

LOTO. Numerele extrase duminică, 4 februarie

de mediafax, 05 februarie 2018, 13:42

Duminica, 4 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

Numerele câştigătoare extrase duminică, 4 februarie 2018

Loto 6 din 49: 37, 17, 26, 39, 35, 4

Noroc: 2 0 6 7 9 7 1

Joker: 35, 16, 36, 26, 39 + 9

Noroc Plus: 7 0 1 6 8 1

Loto 5 din 40: 1, 18, 27, 39, 34, 30

Super Noroc: 4 0 8 1 3 5

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8 milioane de lei (peste 1,72 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (peste 123.000 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,43 milioane de lei (peste 3,31 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de aproximativ 90.000 de lei (peste 19.000 de euro).

Loto 5/40 inregistreaza, la categoria I, un report de peste 362.500 de lei (aproximativ 78.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 123.000 de lei (peste 26.500 de euro).