LOTO: Numerele extrase duminică, 7 mai

de Ziua de Cluj, 08 mai 2017, 10:48

Duminică, 7 mai, au avut loc noi trageri la Loto 6 din 49, după ce la tragerile loto de joi, 4 mai, Loteria Romana a acordat 11.334 de castiguri in valoare totala de 529.410.64 lei.

NUMERELE EXTRASE duminică, 7 mai, 2017:

Loto 6/49 - 18 13 21 4 16 11

Joker - 38 33 15 41 23 + 6oto 5 din 40 - 22 3 24 35 29 7

Noroc - 1 2 8 9 6 4 6

Super Noroc - 3 1 6 2 4 5

Noroc Plus - 7 4 7 9 2 4

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,72 milioane de lei (peste 2,14 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,2 milioane de lei (peste 483.700 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,45 milioane de lei (peste 1,2 milioane de euro), iar la categoria a II-a peste 52.500 de lei (peste 11.500 de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 43.000 de lei (peste 9.500 de euro).

Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 607.000 lei (peste 133.600 de euro). La jocul Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 65.000 de lei (peste 14.400 de euro).