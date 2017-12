Utile

LOTO. Tragerile Speciale Loto de Moş Nicolae! Numerele extrase duminică, 3 decembrie

de mediafax, 04 decembrie 2017, 10:37

Duminică, 3 decembrie, au avut loc Tragerile Speciale Loto de Moş Nicolae, dupa ce la tragerile loto de joi, 30 noiembrie, s-au înregistrat 13.466 de câştiguri în valoare totală de 642.867,40 lei.

Numerele extrase duminică, 3 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Moş Nicolae :

Loto 6/49: 42; 20; 5; 4; 23; 38

Noroc: 9923650

Joker: 5; 44; 19; 21; 7 +14

Noroc Plus: 743908

Loto 5/40: 12; 39; 16; 36; 6; 8

Super Noroc: 579144

Pentru Tragerile Speciale Loto de Moş Nicolae, Loteria Română suplimentează fondurile de câştiguri ale categoriei I pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, după cum urmează: 100.000 de lei la Loto 6/49, 50.000 de lei la Joker şi 25.000 de lei la Loto 5/40.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,76 milioane de lei (peste 1,24 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 837.000 de lei (peste 180.000 de euro).

În urmă tragerii Joker de joi, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 12,26 milioane de lei (peste 2,64 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelaşi joc, reportul este de aproximativ 200.000 de lei (peste 43.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 63.000 lei (peste 13.600 de euro).

La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 74.800 de lei (peste 16.100 euro).

La tragerea Loto 6/49 de joi, 30 noiembrie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 88.663,53 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 12-031 din Huedin şi a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49 şi o varianta la Noroc.

La tragerea Noroc Plus din 30 noiembrie s-a câştigat premiul de categoria I in valoare de 75.830,14 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 71-056 din sector 1, Bucuresti si a fost completat cu o varianta simplă la Joker şi una la Noroc Plus.