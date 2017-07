Utile

Macesele - beneficii pentru sanatate

de Ziua de Cluj, 28 iulie 2017, 12:33

Macesele sau (Rosa canina) sunt acele fructe rosii folosite frecvent in medicina naturista, dar totodata si in gospodarie

Aceste fructe rosii cresc imunitatea

Ceaiul de macese este recunoscut ca fiind un foarte bun stimulator al sistemului imunitar. Prin continutul lor de proteine vegetale si vitamine macesele intaresc imunitatea si confera rezistenta in fata infectiilor, fiind utile si copiilor care au un sistem imunitar sensibil insuficient dezvoltat. Se recomanda fie sa consumati 5-10 macese crude o data la cateva zile, fie sa preparati ceai de macese.

Macesele ajuta in dieta de slabire

Macesele accelereaza arderile si faciliteaza refacerea structurilor tisulare prin continutul de vitamine si minerale care stimuleaza si regleaza metabolismul, participand la reducerea depozitelor de grasime. Este recomandat sa asociati macesele meselor cu fructe pentru a le spori beneficiile. Puteti consuma macese crude (in salata de fructe de exemplu) sau sub forma de ceai.

Utile in cura de detoxifiere

Macesele pot fi utile si in cura de detoxifiere pentru efectul lor de scadere a stresului oxidativ si pentru reducerea radicalilor liberi. Macesele sunt astfel utile in orice cura de detoxifiere, chiar si in curele de reducere a efectelor iradierii. Sa nu uitam totusi de faptul ca fiecare dintre noi, in special cei care traiesc in mediul urban, suntem expusi permanent la un grad mic de iradiere din mediu. Asadar este indicat sa consumam frecvent alimente detoxifiante.