Utile

Menta - miracol pentru sănătate

de Ziua de Cluj, 31 iulie 2017, 11:26

Menta era o planta indragita inca din antichitate datorita aromei sale precm si gustului si proprietatilor medicinale.

Publicitate

Beneficiile miraculoase ale mentei

Menta aduce beneficii asupra tubului digestiv, respiratiei, ficatului, vezicii biliare (fiere), circulatiei, avand si un puternic efect asupra sistemului nervos:

- Menta consumata din alimentatie stimuleaza secretia sucului biliar si golirea bilei in intestine, facilitand digestia grasimilor;

- Ceaiul de menta este bun in problemele biliare si in micsorarea calculilor biliari (pietre la fiere);

- Menta detoxifica organismul;

- Inlatura tulburarile intestinale, trateaza diareea, meteorismul, bolborismele si crampele intestinale;

- Dezinfecteaza, un alt aspect prin care previne infectiile tubului gastric;

- Are efect antiobiotic usor;

- Previne infectiile respiratorii, fiind puternic volatil mentolul - o substanta consinuta in cantitati mari in frunzele si florile de menta. De asemenea menta este ultila si in tratarea racelilor, inspirandu-se vaporii de mentol (infuzie, uleiuri volatile etc).

- Imbunatateste circulatia sanguina

- Ca uz extern, revigoreaza pielea, o intineresti, sporeste circulatia subcutanata este utila pentru circulatia periferica proasta (maini sau picioare reci se tin in fiecare seara in apa fierbinte cu 30 picaturi de menta la o jumatate de cada);

- Elimina oboseala picioarelor, se foloseste o dilutie de ulei de masline 5 linguri cu 10 picaturi ulei de menta si zeama de la o lamaie si se ung gambele delicat, in strat subtire, in fiecare seara.