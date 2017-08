Utile

Menta şi beneficiile ei uimitoare pentru sănătate

de Ziua de Cluj, 10 august 2017, 10:25

Frunzele de menta au fost utilizate de mii de ani ca medicamente pentru tratarea unei game largi de probleme intestinale.

- Menta poate calma temporar mancarimile cauzate de muscaturile de insecte, dar si eczemele precum si alte leziuni, inclusiv eruptiile cutanate cauzate de iedera otravitoare. Ceaiul de menta poate fi folosit ca apa de gura pentru tratamentul aftelor sau pentru reducerea senzatiilor de greata sau varsaturi din timpul sarcinii, mai ales pentru femeile care doresc sa evite medicamentele mai puternice.

- Uleiul esential de menta (mentolul) este un ingredient din compozitia multor produse, suplimente si medicamente eliberate fara prescriptie medicala, inclusiv pasta de dinti, apa de gura, guma de mestecat, bomboane mentolate, inlocuitori pentru tutunul de mestecat, pastile de tuse si unguente pentru diverse dureri musculare. Mentolul stimuleaza receptorii care semnaleaza senzatia de rece (din plamani si faringe) si inhiba receptorii ce reactioneaza la stimuli durerosi, ameliorand temporar durerile de muschi sau organe.

- S-a demonstrat ca mentolul este de ajutor in vindecarea infectiilor cauzate de bacterii, ciuperci si virusuri, dar pentru ca sunt disponibile numeroase medicamente antimicrobiene, metonolul nu este, de obicei, prima optiune in tratarea infectiilor grave. Cu toate acestea, capacitatile antibacteriene ale mentolului nu pot fi negate. Numeroase studii au aratat ca vaporii uleiurilor esentiale de menta au capacitatea de a eradica bacteriile responsabile pentru infectiile cu listeria, E.coli, salmonella si altele.

Cercetatorii sunt increzatori ca uleiul de menta va fi utilizat, sub forma de vapori, in inhibarea dezvoltarii bacteriilor, in industria alimentara. Cercetatorii explica faptul ca uleiurile vegetale au caracter lipofil, ceea ce inseamna ca sunt atrase de grasimi, iar in membrana celulara a bacteriilor se gaseste destula grasime. In acest fel, moleculele din aceste uleiuri se ataseaza de moleculele de grasime din membrana celulara a bacteriilor cauzand scurgeri de membrana (membrana nu mai poate acoperi si moleculele de grasime si pe cele din uleiurile esentiale). Aceste scurgeri pot ucide, in cele din urma, bacteria.

Problema evidenta care trebuie depasita in tratarea alimentelor cu uleiuri esentiale de menta pentru a preveni anumite boli, o reprezinta chiar gustul puternic de menta. In timp ce aroma puternica de menta este potrivita pentru bomboane sau guma de mestecat, aceasta este posibil sa nu fie la fel de potrivita pentri combinatia cu alte alimente. Cercetatorii recomanda utilizarea unui ulei esential de menta intr-o concentratie cat mai mica (chiar si asa, mentolul va fi la fel de eficient).

- Trateaza acneea. Este cunoscut faptul ca menta echilibreaza pH-ul pielii. Acest lucru ajuta in echilibrarea productiei de sebum din piele. In plus, capacitatile astringente, antiseptice si antiinflamatorii ale mentei pot ajuta la ameliorarea acneei, punctelor negre, eruptiilor cutanate si pielii inrosite.

- Amelioreaza durerile de cap si migrenele. Potrivit cercetatorilor, menta are efecte vasodilatatoare care pot ajuta la reducerea frecventei durerilor de cap. Atunci cand simtiti ca aveti o migrena, aplicati local o cantitate mica de ulei de menta (pe tample, frunte si ceafa) sau beti un amestec de 4 picaturi de ulei de menta intr-o lingura de ulei de masline.