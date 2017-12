Utile

Menta, un miracol pentru sănătate. 10 beneficii într-o plantă ce creşte în grădină

de Ziua de Cluj, 12 decembrie 2017, 11:28

Ceaiul de menta este unul din cele mai populare infuzii, fiind foarte răcoritor si un aliat de nadejde in prevenirea si tratarea a numeroase afectiuni.

1. Menta consumata din alimentatie stimuleaza secretia sucului biliar si golirea bilei in intestine, facilitand digestia grasimilor;

2. Ceaiul de menta este bun in problemele biliare si in micsorarea calculilor biliari (pietre la fiere);

3. Menta detoxifica organismul;

4. Inlatura tulburarile intestinale, trateaza diareea, meteorismul, bolborismele si crampele intestinale;

5. Dezinfecteaza, un alt aspect prin care previne infectiile tubului gastric;

6. Are efect antiobiotic usor;

7. Previne infectiile respiratorii, fiind puternic volatil mentolul - o substanta consinuta in cantitati mari in frunzele si florile de menta. De asemenea menta este ultila si in tratarea racelilor, inspirandu-se vaporii de mentol (infuzie, uleiuri volatile etc).

8. Imbunatateste circulatia sanguina

9. Ca uz extern, revigoreaza pielea, o intineresti, sporeste circulatia subcutanata este utila pentru circulatia periferica proasta (maini sau picioare reci se tin in fiecare seara in apa fierbinte cu 30 picaturi de menta la o jumatate de cada);

10. Elimina oboseala picioarelor, se foloseste o dilutie de ulei de masline 5 linguri cu 10 picaturi ulei de menta si zeama de la o lamaie si se ung gambele delicat, in strat subtire, in fiecare seara.