Motive pentru a consuma zilnic suc de roşii

de Ziua de Cluj, 21 august 2017, 11:00

Sucul de rosii este bogat in vitamine si minerale si reprezinta un medicament natural pretios pentru intregul organism.

Sucul de rosii lupta impotriva cancerului

Sucul de rosii are in componenta sa o serie de substante extrem de puternice si benefice. Cea mai recunoscuta dintre acestea este licopenul, o substanta deosebit de puternica si eficienta in lupta impotriva cancerului. Mai exact, licopenul protejeaza celulele corpului de imbolnavirii. Lipcopenul este recomandat mai ales impotriva cancerului de san, colon, prostata, plamani sau pancreas.

Sucul de rosii intareste sistemul imunitar

Atunci cand ai sistemul imunitar slabit este recomandat sa consumi zilnic, pe o perioada de cel putin doua saptamana, cate un pahar cu suc proaspat de rosii. Datorita continutului de vitamina C, lichidul previne infectiile si afectiunile specifice sezonului rece.

Sucul de rosii scade nivelul colesterolului

Daca in urma analizelor a reiesit faptul ca nivelul colesterolului a depasit limita normala, renunta la grasimi si consuma zilnic cate un pahar cu suc proaspat de rosii. Aceasta este cea mai buna si naturala varianta de a scapa de aceasta problema.

Sucul de rosii stimuleaza digestia

In cazul in care ai probleme digestive, sucul de rosii este unul dintre cele mai bune elemente pe care le poti utiliza in avantajul tau. Acesta previne constipatia si este de folos mai ales in curele de slabire deoarece te ajuta sa atingi rapid senzatia de saturatie.

Sucul de rosii ajuta la intarirea oaselor

Un pahar cu suc de rosii consumat zilnic este de mare ajutor in procesul de intarire a oaselor. Asadar, acest tratament alimentar este recomandat mai ale in perioada de iarna, cand esti supusa fracturilor si luxatiilor cauzate de alunecarile pe gheata.