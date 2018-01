Utile

Ochi obosiţi? Vezi cele mai eficiente remedii naturiste

de Ziua de Cluj, 23 ianuarie 2018, 10:59

S-ar putea ca ochii să fie fereastra sufletului tău, dar atunci când sunt folosiţi intens, ei devin calea către durere, migrene şi vedere neclară.

1. Castravete. Te-ai gandit vreodata ca un simplu castravete te poate ajuta in problema cearcanelor si a ochilor obositi? Castravetele este antioxiodant si trateaza probleme precum acneea si ridurile. Seara, cand te asezi in pat, pune pe ploape doua felii de castravete proaspat taiat si lasa-le asa cateva minute. Poti asculta si muzica relaxanta in timpul acestui "ritual".

2. Lapte. Ai nevoie de lapte rece si cateva discuri demachiante. Pune laptele rece intr-o farfurie, inmoaie putin discurile in el si aplica-le pe pleoape pret de cateva minute. Laptele hidrateaza si catifeleaza pielea, asa ca pielea ta va arata foarte bine dupa acest tratament.

3. Foloseste pliculete de ceai. Daca ai obiceiul de a consuma ceai in fiecare zi, ar fi bine sa nu arunci pliculetele chiar daca nu ai probleme la nivelul ochilor. Pliculetele cu ceai iti vor hidrata, catifela si racori instant zona din jurul ochilor, oferindu-ti o privire luminoasa si relaxata.