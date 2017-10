Utile

Ochi umflaţi dimineaţa? Tratamente eficiente făcute acasă

de Ziua de Cluj, 13 octombrie 2017, 11:09

Cearcanele si ochii umflati sunt probleme cu care se confrunta majoritatea femeilor

1. Pune la frigider doua linguri. Dupa ce le lasi la racit bine, aseaza-ti-le pe ochi. O sa te simti mult mai bine, iar senzatia de oboseala a ochilor va disparea.



2. Laptele rece este si el bun pentru calmarea ochilor umflati. Cum poti sa il folosesti? Inmoaie doua dischete demachiante in lapte si pune-le pe ochi.



3. Maseaza-te pe fata si in jurul ochilor cu ulei de migdale, acesta va calma pielea. De asemenea, daca ai cearcane, ele vor fi estompate.



4. Pune-ti pe ochi cate o felie de castravete si tine-le 10-15 minute. Castravetele are efect de calmare a ochilor umflati.



5. Dupa ce ai baut ceai verde sau negru, ia plicurile, baga-le la congelator, dupa care pune-le pe ochi. Efectul va fi de calmare. Apa din tesuturile de sub ochi va fi si ea eliminata.