Pariuri 100% sigure, blaturi și ponturi de la meciuri trucate vândute pe Facebook

de Ziua de Cluj, 10 februarie 2018, 08:24

Dacă ar exista, atunci Google-ul ar returna 0 rezultate când ai căuta case de pariuri online 2018.

Exact! Dacă s-ar fi găsit atât de ușor pe Internet informații pe bune despre blaturi, cu zecile în fiecare zi, toate agențiile de pariuri ar da faliment cât ai zice „cașcaval", pentru că ar avea de plătit sume mari sutelor de mii, poate chiar milioanelor de pariori care ar intra în posesia respectivelor informații.

Dar nu prea am auzit de un operator care să dea faliment. Din contră, business-ul merge excelent. Bookmakerii au profituri mai mari de la an la an, direct proporționale cu creșterea industriei pariurilor. Acesta ar trebui să fie un prim indiciu că toate ponturile vândute pe net despre meciuri aranjate sunt doar țepe ordinare. Nici măcar țepe subtile.

„Echipele s-au înțeles". Ce glumă bună!

Nu trebuie să cauți tu șarlatanii. Se promovează ei pe Internet, ca orice negustor. Pun pariu că ai remarcat până acum cel puțin un mesaj de genul: „Pont cu cota 25 pauză/final. Echipele s-au înțeles. Detalii în privat". Nu am fost curios niciodată să aflu detaliile, dar am citit mărturii ale celor care au fost păcăliți. În privat se comunică prețul pentru respectivul pont. Acesta variază de la sute de lei la sute de euro. Cei care doresc să fie cât mai „credibili" cer chiar și mii de euro pentru o asemenea informație care îl poate îmbogăți instant pe beneficiar.

Acum, hai să fim serioși. Dacă tu ai avea o informație reală cu cota 25, ai încerca să o vinzi, riscând să fii luat la întrebări de cine știe cine, sau ai paria împreună cu apropiații? Motivațiile șarlatanilor cum că nu au bani în acel moment sau sunt limitați de casele de pariuri nu stau în picioare.

O situație reală

Este cert că există meciuri aranjate, în România și în lume. Manipularea evenimentului sportiv nu se face neapărat la nivel rezultat. În principiu, orice opțiune de pariu din ofertele agențiilor poate reprezenta o temă pentru blat. Un prieten mi-a povestit că era la o competiție de fotbal în sală când cineva a primit o informație că în următoarele 5 minute se va înscrie într-un meci jucat la aceeași oră de Metaloglobus, în Liga a 2-a. Așa s-a întâmplat. Evident, cine a aflat de combinație a pariat personal. Nu a postat nimic pe vreo pagină pe Facebook sau pe un blog de pariuri.

„Dovezile" sunt făcături

Chiar și țeparii de pe Internet pot nimeri, din când în când, un pont cu cotă mare. Este la îndemâna oricui să o facă, după un studiu atent al statisticii și al tuturor informațiilor de context. Poate să iasă un pont din câteva sute. Asta nu înseamnă că respectivii au vreo legătură cu mafia pariurilor. Poate că de aceea autoritățile nici măcar nu se chinuie să îi identifice pe șarlatani, dacă nu există o plângere formulată de una dintre victime.

Pe la colțuri se vorbește că și agențiile aranjează meciuri, pentru a-și mai rotunji veniturile. Multe „bombe" din fotbalul european au fost puse pe seama faptului că favoriții aveau pe piept numele unei case de pariuri. Mai mult, bookmakerii au devenit sponsori de titlu pentru competiții importante sau parteneri ai ligilor de fotbal.

Revenind la subiectul ponturilor false vândute pe Internet, nu te lăsa păcălit de „dovezile" pe care le postează vânzătorii. Orice imagine poate fi editată, deci și fotografiile cu bilete care au adus, chipurile, câștiguri fabuloase. Singurul lucru de dimensiuni extravagante în această poveste este naivitatea celor care cred că se pot îmbogăți din pariuri într-un timp foarte scurt, cu o investiție de câțiva euro.