Planta care tratează acneea, amelioreaza durerile de cap şi migrenele

de Ziua de Cluj, 13 aprilie 2017, 10:54

O plantă medicinală favorită din vechime, frunzele ei au fost găsite în piramidele egiptene, datate din 1000 i.C. Investigaţii ştiinţifice moderne au confirmat acum că această remarcabilă plantă are o multitudine de proprietăţi vindecătoare.

Menta, denumita in mod popular si borsnita, broastil, brosnita, camfor, diana, ferent, ghiazma, giugiuma, ghinta, iarba creata, iarba neagra, iasma, izma batranească, izma buna, izma de gradina, izma de leac, izma de les, minta, minta creata, minta moldoveneasca, minta neagra, minta de gradina, nina de camfor, ninta, nintă rece, piperita, izma, voiestnita, menta broastei, menta creata si izma creata este cunoscuta si utilizata din timpuri stravechi in medicina traditionala.

Studiile au aratat ca uleiul de menta este destul de eficient in ameliorarea simptomelor sindromului de colon iritabil, manifestari ce includ crampe, dureri abdominale, balonare, constipatie si diaree. Potrivit statisticilor, sindromul de colon iritabil afecteaza 5-20% din populatia lumii.

Oamenii de stiinta explica faptul ca mentolul blocheaza canalele de calciu, fapt ce ajuta la relaxarea muschilor netezi ai peretilor intestinali. Mai nou, medicii sustin ca suplimentele cu ulei de mentol ar trebui sa faca parte din tratamentul de prima intentie pentru sindromul de intestin iritabil.

Menta poate calma temporar mancarimile cauzate de muscaturile de insecte, dar si eczemele precum si alte leziuni, inclusiv eruptiile cutanate cauzate de iedera otravitoare. Ceaiul de menta poate fi folosit ca apa de gura pentru tratamentul aftelor sau pentru reducerea senzatiilor de greata sau varsaturi din timpul sarcinii, mai ales pentru femeile care doresc sa evite medicamentele mai puternice.

Uleiul esential de menta (mentolul) este un ingredient din compozitia multor produse, suplimente si medicamente eliberate fara prescriptie medicala, inclusiv pasta de dinti, apa de gura, guma de mestecat, bomboane mentolate, inlocuitori pentru tutunul de mestecat, pastile de tuse si unguente pentru diverse dureri musculare. Mentolul stimuleaza receptorii care semnaleaza senzatia de rece (din plamani si faringe) si inhiba receptorii ce reactioneaza la stimuli durerosi, ameliorand temporar durerile de muschi sau organe.

S-a demonstrat ca mentolul este de ajutor in vindecarea infectiilor cauzate de bacterii, ciuperci si virusuri, dar pentru ca sunt disponibile numeroase medicamente antimicrobiene, metonolul nu este, de obicei, prima optiune in tratarea infectiilor grave. Cu toate acestea, capacitatile antibacteriene ale mentolului nu pot fi negate. Numeroase studii au aratat ca vaporii uleiurilor esentiale de menta au capacitatea de a eradica bacteriile responsabile pentru infectiile cu listeria, E.coli, salmonella si altele.

Cercetatorii sunt increzatori ca uleiul de menta va fi utilizat, sub forma de vapori, in inhibarea dezvoltarii bacteriilor, in industria alimentara. Cercetatorii explica faptul ca uleiurile vegetale au caracter lipofil, ceea ce inseamna ca sunt atrase de grasimi, iar in membrana celulara a bacteriilor se gaseste destula grasime. In acest fel, moleculele din aceste uleiuri se ataseaza de moleculele de grasime din membrana celulara a bacteriilor cauzand scurgeri de membrana (membrana nu mai poate acoperi si moleculele de grasime si pe cele din uleiurile esentiale). Aceste scurgeri pot ucide, in cele din urma, bacteria.

Problema evidenta care trebuie depasita in tratarea alimentelor cu uleiuri esentiale de menta pentru a preveni anumite boli, o reprezinta chiar gustul puternic de menta. In timp ce aroma puternica de menta este potrivita pentru bomboane sau guma de mestecat, aceasta este posibil sa nu fie la fel de potrivita pentru combinatia cu alte alimente. Cercetatorii recomanda utilizarea unui ulei esential de menta intr-o concentratie cat mai mica (chiar si asa, mentolul va fi la fel de eficient).

Trateaza acneea

Este cunoscut faptul ca menta echilibreaza pH-ul pielii. Acest lucru ajuta in echilibrarea productiei de sebum din piele. In plus, capacitatile astringente, antiseptice si antiinflamatorii ale mentei pot ajuta la ameliorarea acneei, punctelor negre, eruptiilor cutanate si pielii inrosite.

Amelioreaza durerile de cap si migrenele

Potrivit cercetatorilor, menta are efecte vasodilatatoare care pot ajuta la reducerea frecventei durerilor de cap. Atunci cand simtiti ca aveti o migrena, aplicati local o cantitate mica de ulei de menta (pe tample, frunte si ceafa) sau beti un amestec de 4 picaturi de ulei de menta intr-o lingura de ulei de masline.

Indeparteaza paduchii

Menta este cunoscuta ca un insecticid natural si poate ucide paduchii. Aplicati ulei de menta in par cu aproximativ 30 de minute inainte de a face dus pentru a scapa de paduchii din cap. Repetati acest lucru de 3 ori pe saptamana. Daca observati orice fel de iritatie a pielii, puteti sa diluati uleiul de menta cu ulei de masline.

Reduce intensitatea crampelor menstruale

Expertii recomanda menta femeilor care manifesta crampe menstruale puternice. Deoarece menta poate relaxa musculatura, beti o ceasca de ceai de menta de 2-3 ori pe zi in timpul ciclului menstrual pentru pentru a ajuta la calmarea crampelor musculare.

Diminueaza durerile

Menta are proprietati analgezice si antiinflamatorii, care pot estompa durerile musculare si de artrita. Pur si simplu se aplica ulei de menta in zona afectata, de 2 sau 3 ori pe zi. Acelasi tratament poate fi utilizat si pentru detensionarea musculaturii dupa antrenamente fizice intense. Puteti face acest lucru adaugand 6-10 picaturi de ulei de menta in apa de baie calda.

Combate sinuzita si racelile

Menta are proprietati decongestionante, expectorante si antivirale. Menta poate ajuta la calmarea durerilor din gat si usureaza tusea uscata si congestia nazala. Pentru congestie nazala, sinuzita, gripa si astm brosnhic, beti ceai de menta si inhalati vaporii acestuia. Pentru tusea uscata beti ceai de menta si masati zona pieptului cu ulei de menta, deoarece mentolul are proprietatea de a subtia mucusul, de a lubrifia tractul respirator si ajuta la expectorarea mucusului din plamani si bronhii.

Amelioreaza simptomele de stres si anxietate

Studiile recente au demonstrat ca aromoterapia cu ulei de menta poate ajuta la tratarea anxietatii, stresului si dezechilibrele emotionala. In timpul aromoterapiei puteti asculta muzica de relaxare pentru ca tratamentul sa fie si mai eficient.

Menta sau uleiul de menta nu ar trebui sa fie consumate in cazul in care urmati tratament pentru boala de reflux gastroesofagian, hernie hiatala, arsuri stomacale si calculi biliari. Menta nu este recomandata pentru sugari, femei gravide sau care alapteaza.