Utile

Planta extrem de gustoasă ce reglează greutate corporală şi energizează organismul

de Ziua de Cluj, 29 martie 2017, 11:24

Cultivate în țările din Asia de sud și de est încă din preistorie, au fost cunoscute de către lumea occidentală acum 1500 de ani. Element esenţial al îndrăgitei zacuşte, sunt incredibil de sănătoase, mai ales consumate cu tot cu coajă.

Publicitate

Coaja de vinete contine nasunin, un antioxidant pretios care protejeaza membranele celulare impotriva radicalilor liberi, reduce nivelul colesterolului, previne distrugerea celulelor nervoase si ajuta la prevenirea aparitiei cancerului. De asemenea, aceste legume sunt o sursa de potasiu, magneziu si vitaminele B1, B6. Spre deosebire de majoritatea legumelor, vinetele isi pastreaza proprietatile nutritionale si dupa ce sunt gatite.

Unii experti in gastronomie recomanda ca aceste legume sa fie taiate, frecate cu sare si lasate timp de un sfert de ora inainte sa fie gatite, ca sa nu fie amare. Se pare ca astfel vinetele absorb si mai putin ulei. Alti specialisti sunt de parere ca acestea sa fie curatate si gatite imediat, ca sa nu se innegreasca.

Beneficiile pe care vinetele le aduc sanatatii organismului deriva din nutrientii acestor legume populare si apreciate pentru gustul lor specific. Astfel, circa 82 de grame de vinete contin 19 kcal, 11% din doza zilnica recomandata de fibre, 10% din cea de mangan, 5,4% din cea de molibden şi 5,3% din cea de potasiu. De asemenea, în această legumă se găsesc cantităţi însemnate de vitamina K, acid folic, cupru, vitamina B6, triptofan, vitamina C, magneziu şi vitamina B3.

In afara de faptul ca au in compozitie vitamine si minerale esentiale organismului uman, vinetele mai contin si fitonutrienti importanti cu efect antioxidant. Printre acestia se numara compusii fenolici, precum acidul clorogenic si cafeic sau flavonoizii, precum nasuninul.

Cercetatorii americani de la Serviciul de Cercetare in Agricultura au descoperit ca acidul clorogenic este cel mai puternic antioxidant din vinete, avand o capacitate superioara de a combate actiunea oxidativa a radicalilor liberi asupra celulelor, dar si de a reduce nivelul colesterolului rau LDL in sange. Tot acidul clorogenic este si antimutagen (impiedica celulele sanatoase sa sufere mutatii si sa devina cancerigene) si antiviral.

Nasuninul este un alt compus antioxidant care se regaseste in coaja vinetelor, avand rolul de a preveni cresterea vaselor noi de sange si a cantitatii de sange in organism, atunci cand o tumora canceroasa incearca sa stimuleze acest proces pentru a se dezvolta. Fenomenul poarta numele de angiogeneza, iar nasuninul este un compus antiangiogenic.

Protejează membranele creierului

Nasuninul, fitonutrientul regasit in coaja vinetelor, s-a dovedit eficient in protectia celulelor membranelor creierului, in cadrul experimentelor efectuate pe cobaii de laborator.

Mentin sanatatea cardiovasculara

In cadrul unui studiu de specialitate, cand cobaii au consumat suc de vinete, au aparut efecte imediate la nivel biologic nivelul colesterolului, inclusiv al celui din peretii arteriali, a scazut semnificativ, iar vasele de sange s-au relaxat, permitand fluxului sanguin sa circule mai bine. Aceste efecte pozitive se datoreaza fitonutrientilor furnizati de vinete.

Regleaza greutatea corporala

Vinetele contin putine calorii, insa sunt bogate in fibre. Acest lucru inseamna ca starea de satietate este indusa rapid si persista, ceea ce ajuta la pierderea kilogramelor in plus si la reglarea tranzitului gastrointestinal.

Previn inflamatiile si bolile cronice

Cercetatorii au descoperit ca vinetele contin cantitati importante de fitochimicale numite antocianine, un tip de antioxidanti care protejeaza organismul impotriva cancerului, imbatranirii premature, inflamatiilor si bolilor neurologice.

Energizeaza organismul

Vinetele furnizeaza o buna parte din constituentii complexului de vitamine B, precum acidul pantotenic (vitamina B5), piridoxina (vitamina B6), tiamina (vitamina B1) si niacina (vitamina B3). Organismul are nevoie de acesti nutrienti din surse externe, pentru metabolizarea eficienta a grasimilor, proteinelor si carbohidratilor.