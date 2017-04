Utile

Planta minune pentru arsuri, ulcer, acnee si hemoroizi

19 aprilie 2017

Florile de galbenele sunt cunoscute din vechime pentru proprietatile benefice în cazul unor forme de cancer si chiar in medicina contemporana unde se regasesc in compozitia unor produse moderne utilizate in lupta cu cancerul.

Galbenele - afectiuni uz intern si extern

- Pentru uz intern galbenelele au un efect terapeutic remarcabil in tratarea unor boli ca ulcerul gastric si duodenal, ictere, ulceratii canceroase, hemoroizi, inflamatii ale colonului sau boli de ficat.

- Ca uz extern folositi cu incredere galbenele sub forma de tinctura de galbenele, ceai de galbenele, infuzie sau alifie de galbenele pentru tratarea unor afectiuni ca micoze, rani purulente, acneed, leucoree, arsuri, leziuni ulceroase ale sanilor, cancerul mamar si al pielii

Infuzia cu galbenele

Pentru infuzia cu galbenele se pun 2 lingurite cu varf de floare uscata de galbenele in 350 ml apa clocotita. Din infuzie se bea caldut ceaiul de trei ori pe zi inainte cu o jumatate de ora de a lua masa. O infuzie mai puternic concentrata se face din 4 linguri de flori de galbenele la 250 ml apa din care se beau 3 lingurite pe zi.

Alifie de galbenele

Pentru a prepara acasa alifia de galbenele se infierbanta 100 grame de untura de porc nesirata, peste care se padauga 25 g de flori proaspete de galbenele iar apoi se lasa sa prajeasca compozitia la foc mic. Se amesteca incet timp de 12 minute si apoi se da tigaia de pe aragaz si se lasa sa stea asa pana a doua zi cand se incalzeste din nou amestecul. Apoi se strecoara printr-un tifon, intr-un borcan, in care se stoarce si rezidul ramas din prajirea plantei. Alifia de galbenele se aplica in straturi subtiri pe zonele corpului cu arsuri sau degeraturi.

Tinctura de galbenele

Tinctura de galbenele se obtine din20-30 grame de flori de galbenele proaspat culese care sunt introduce intr-un de sticla de un litru, peste care se toarna100 g alcool de 70-80 grade pana acopera florile in intregime. Vasul se aseaza apoi langa o sursa de caldura sau la soare unde trebuie sa ramana la macerat timp de 2 saptamani. Pentru reglarea ciclului menstrual se pot consuma de trei ori pe zi cate 30 picaturi de tinctura de galbenele in putina apa. Cu un amestec de 10-15 grame tinctura si 100 g de apa fiarta si racita se pot face cu succes comprese pentru rani, arsuri, ulceratii dar si pentru bolile de ochi. Acest amestec da bune rezultate excelente si pentru leucoree.

Ceai de galbenele

Daca se beau doua-trei cani de ceai de galbenele pe zi, intre mese, are efect excelent in tratarea gastritei hiperacide si a ulcerului gastroduodenal. Ceaiul de galbenele mai are proprietatea de a calma durerile menstruale, mai ale sla persoanele anemic. Galbenelele intra in compozitia ceaiului gastric si aromatizantului pentru bai. Compresele cu ceai de galbenele activeaza tenurile uscate. Ceaiul de galbenele mai este recomandat la tratarea icterului, ulcerului, leziunilor uterine.

Florile de Galbenele sub forma de bai, cataplasme sau tinctura se folosesc si ca pansament pentru ranile care se vindeca mai greu, cum sunt ulceratiile, plagi cu puroi, arsuri, degeraturi, acne si eczeme, deoarece principiile active din galbenele au proprietati de a stimula circulatia sangelui la nivelul tesuturilor, grabind astfel cicatrizarea si vindecarea ranilor.

