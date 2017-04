Utile

Planta tratament pentru cancer şi HIV

de Ziua de Cluj, 05 aprilie 2017, 10:43

Folosită de vechii romani, greci sau arabi pentru calitatile sale medicinale, această plantă s-a dovedit a vindeca si bolile considerate necrutatoare.

Natura a oferit dintotdeauna solutii medicinale pentru vindecarea anumitor afectiuni. Unele plante sunt recunoscute si verificate de-a lungul anilor ca avand proprietati terapeutice remarcabile. De la simple afectiuni pana la cele considerate fara tratament, anumite plante au dovedit ca nimic nu poate fi nevindecat. Folosit de vechii romani, greci sau arabi pentru calitatile sale medicinale, leandrul s-a dovedit a fi o planta minune, care vindeca si bolile considerate necrutatoare.

Descoperit in anul 1960 de medicul turc H. Zima Ozel, leandrul a vindecat cu succes de-a lungul anilor mii de pacienti. Medicul turc a brevetat medicamentul si l-a introdus intr-un circuit de experimente. Pe langa vindecarea cancerului, leandrul este o planta care vindeca in mod miraculos si alte afectiuni precum HIV/SIDA, epilepsia, hepatita C, paralizia sau astmul. Chiar si persoanele care din punctul de vedere al medicinei conventionale nu mai aveau nici o sansa la viata din cauza cancerului in faza terminala, au avut rezultate uimitoare dupa folosirea tratamentului cu leandru. Originar din Himalaya de Vest, in clasificarea de leandru se incadreaza doua specii de plante, Nerium olender, respectiv Thevetia peruviana. Plantele contin glicozide cardiace care consumate in forma cruda sunt toxice, dar preparate in mod corect au efecte extrem de benefice in vindecarea bolilor. Federal Drug Administration (FDA) a incheiat in 2011 prima faza de testare a extractului de leandru si a consatatat ca este sigur pentru a fi utilizat in tratamentul cancerului.

Astfel, bolnavii de cancer al vezicii urinare, de san, colorectal, pancreas, precum si alte tipuri de cancer au prezantat reactii favorabile. Ca toate plantele, daca este consumat si preparat necorespunzator, leandrul poate avea si reactii adverse. Consumata in forma cruda planta are un efect mortal, avand in vedere faptul ca o singura frunza contine suficienta otrava cat sa ucida un copil sau un animal de companie.

In pezent extractul de leandru a fost aprobat de guvenul Africii de Sud ca tratament pentru HIV, iar mai multe universitati si institutii il folosesc pentru tratarea bolnavilor de cancer. Deocamdata FDA nu a demarat o a doua faza de testare a extractului si ca urmare pe piata nu exista un medicament pe baza de leandru, singura reteta fiind cea a doctorului Ozel, care a descoperit planta.

