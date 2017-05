Plante care vin de hac alergiilor

Utile

de Ziua de Cluj, 05 mai 2017, 10:23

Câteva remedii naturale, adăugate la tratamentul prescris de medic, pot ameliora considerabil simptomele.

Ceaiuri care le calmează

Urzica preparată sub formă de ceai sau de tinctură este de ajutor în toate tipurile de reacţii alergice, datorită efectului antihistaminic. Se beau zilnic câte 3-4 ceşti de ceai de urzică, în care pui trei linguriţe de bitter suedez.

Tinctura de urzică este utilă pentru că ameliorează congestia nazală şi strănutul, în cazul alergiei la polen, praf şi mucegai.

Un amestec de plante care te-ar putea ajuta în cazul alergiilor la polen poate fi acesta: 50 g de trei-fraţi-pătaţi, 10 g de coada şoricelului, 5 g de levănţică, 20 g de talpa-gâştei şi 15 g de rădăcină de brusture. Prepară o infuzie cu ele şi, timp de o lună, bea câte 2-3 căni pe zi, până ce simptomele alergiei dispar.

Ceaiul care rezultă din amestecul a 10 g de flori de soc, 30 g de trei-fraţi-pătaţi, 40 de g de frunze şi rădăcină de păpădie şi 20 g de rădăcină de cicoare îţi ameliorează suferinţa provocată de alergia la polen, praf şi mucegai, dacă bei câte 2-3 căni zilnic.

Dieta contează

O alimentaţie săracă în substanţe nutritive predispune organismul la alergii. Nu trebuie să îţi lipsească legumele şi fructele proaspete, mai ales cele bogate în vitamina C. De ce? Pentru că vitamina C are o puternică acţiune antihistaminică şi uşurează manifestările alergice.

Usturoiul, sucul proaspăt de portocale, piperul sunt bogate în vitamina C. Şi ceapa, pe lângă usturoi, ar trebui să facă parte din alimentaţia ta, pentru că opreşte reacţiile inflamatorii.

Un aport constant de minerale, în special de calciu, este important, pentru că ajută la relaxarea sistemul nervos şi luptă împotriva oboselii pe care o produc reacţiile alergice asupra organismului.

Plante pentru uz extern

În cazul alergiilor care se manifestă la nivelul pielii este eficient următorul remediu: cataplasma din frunze proaspete de cimbru, amestecate cu puţină apă până când se obţine o pastă. Se aplică pe piele şi se lasă timp de 30 de minute să acţioneze.ot pentru uz extern, sub formă de tamponări locale, se recomandă un amestec din ulei volatil de mentă şi alcool etilic.