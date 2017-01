Utile

Plante medicinale care pot fi cultivate în balcon. Ce boli tratează

de Ziua de Cluj, 23 ianuarie 2017, 10:02

De ce să le cumperi de la magazin uscate când le poți avea proaspete, cultivate chiar la tine în balcon? Plantele medicinale și mirodeniile vor fi deliciul zilelor de vară. În plus, te vor feri de țânțari.

Rozmarinul se adaptează bine în balcon

Aroma lui are efectul cafelei: face creierul să fie mai alert. În plus, combate depresia și tristețea. Baia de picioare cu ceai de rozmarin determină o scădere a transpirației în viitor. Poți mesteca frunze uscate pentru a avea o respirație proaspătă. Intern, stimulează secreția de bilă, ușurează digestia, scade nivelul de colesterol, are efect antispastic. Rozmarinul poate fi adăugat în mâncare sau poate fi făcut ceai dintr-o linguriță de frunze la o cană că apă clocotită. Se beau două căni pe zi.

Lavanda, somnifer natural

Lavanda face parte din familia mentei și este utilă pentru a combate stresul și agitația psihică. Are efect antimicrobian și antiseptic. Pune frunze proaspete sau uscate de lavandă într-un săculeț și pune-l sub perna ta. Vei avea un somn mult mai odihnitor. Poți bea un ceai aromat cu efecte calmante și care combate durerile de cap din două lingurițe de frunze și flori de lavandă la o cană cu apă. Se lasă la infuzat timp de cinci până 10 minute. Se bea o cană, seara, la culcare.

Salvia, medicul tău

Numele salviei vine de la latinescul salvare (a vindeca, a salva). Nu există nicio parte a acestei plante care nu poate fi folosită. Frunzele, florile și tijele au proprietăți vindecătoare. Folosește salvia proaspătă pentru a fi mai eficientă. Ceaiul se prepară din două lingurițe de plantă la o cană cu apă. Se lasă să dea un clocot scurt, după care se lasă la infuzat 15-20 minute. Are efect antinevralgic, scade glicemia, stimulează digestia, combate transpirația în exces. Este neurotonic, antiseptic și antiinflamator. Combate tusea. Este contraindicat femeilor însărcinate, care alăptează sau bolnavilor de epilepsie.