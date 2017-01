Utile

Pont: care e cea mai PUTERNICĂ plantă medicinală din România. Ce boli cumplite vindecă

de Ziua de Cluj, 31 ianuarie 2017, 14:19

Este de departe cea mai puternica planta medicinala din Romania si cu toate acestea putini o recunosc in natura si ii acorda locul cuvenit intre remediile fitoterapeutice.

Mărul lupului este cea mai puternică plantă medicinală din România. Florile apar in perioada mai-iunie la subsoara frunzelor. Aceasta buruiana are atat de multe aplicatii incat s-ar putea scrie tomuri intregi despre ea. Vom incerca, totusi, sa enumeram cele mai cunoscute situatii in care se recomanda: acnee, herpes, psoriasis, varice, ulcer varicose, eczema, arsuri, hemoroizi, rani mici, intepaturi de insect, degeraturi, ulceratii ale pielii, boli tegumentare.

In scopuri terapeutice se recolteaza partea aeriana a plantei, in timpul infloririi, deoarece contine acid aristolochic si ulei volatil. Acidul aristolohic este un carcinogen puternic care se intalneste natural in Aristolochia (Marul lupului), un ingredient folosit in diferite preparate traditionale pentru slabit sau dureri reumatice. Marul-lupului este recunoscuta ca fiind planta anticancer si antihepatita virala!

Studiile au aratat ca extractele de marul lupului ofera protectie impotriva razelor solare, stimuleaza regenerarea celulelor si imbunatatesc aspectul pielii. Marul lupului este o planta puternic activa dar toxica, motiv pentru care NU se foloseste intern.

Boli care se vindecă prin tratamentul extern cu mărul-lupului

Pentru o cicatrizare estetică a rănilor sau a tăieturilor în urma unor intervenţii chirurgicale – se pune pe locul afectat o cataplasmă cu tătăneasă şi mărul-lupului o dată pe zi, ţinându-se vreme de o oră. Viteza de vindecare va creşte simţitor, iar cicatricele vor deveni cu timpul abia vizibile.

Rănile (inclusiv de la intervenţii chirurgicale) care nu se închid – se tratează cu comprese cu tinctură de mărul-lupului. Un tifon bine îmbibat cu tinctură se pune pe locul afectat vreme de 30 de minute, după care se îndepărtează compresa şi se lasă pielea să se zvânte vreme de măcar o jumătate de oră.

Cancer intestinal, genital, de rect, de prostat㠖 se recomandă clismele cu mărul-lupului, făcute o dată la două zile. În cazul în care clismele sunt contraindicate, se fac zilnic băi de şezut.

În cancerul genital la femei se face o clismă la două zile şi o irigaţie vaginală (cu acelaşi tip de preparat ca şi la clisme) o dată la trei-patru zile.

Cancer esofagian, la limbă etc. – se face gargară cu ceai de mărul-lupului, tătăneasă şi muşeţel, preparat întocmai ca şi cel pentru clisme. În cadrul aceluiaşi tratament se vor realiza totodată clisme cu mărul-lupului, o dată la două zile.

Cancerul de piele – se face o dată la două zile o clismă cu mărul-lupului şi în plus se aplică zilnic o cataplasmă cu tătăneasă şi mărul-lupului. Aplicarea cataplasmelor se repetă până la dispariţia totală a leziunii.

Infecţii genitale cu trichomonas, papiloma, chlamidya – se fac spălături vaginale cu un ceai preparat la fel ca cel pentru clisme. Tratamentul se face vreme de 7-10 zile cu două săptămâni de pauză pentru refacerea florei vaginale. La bărbaţi se fac zilnic băi de şezut cu mărul-lupului, pentru sporirea imunităţii locale. Mai ales în infecţii cu chlamidya şi în cele bacteriene va fi respectat cu stricteţe tratamentul cu antibiotice prescris de medic, cele două terapii mergând foarte bine în paralel.

Răni purulente, greu vindecabile la degetele de la mâini şi de la picioare – se umple pe jumătate un păhărel îngust cu tinctură de mărul-lupului, după care se înmoaie în el degetul afectat vreme de 20-30 de minute. În câteva zile infecţia se va retrage şi apoi va dispărea. Sunt multe cazuri de pacienţi cărora trebuia să le fie amputat degetul şi l-au salvat ca prin minune doar cu acest tratament simplu.

Abcese, furuncule, eczeme infecţioase rezistente la alte forme de tratament – se pune pe locul afectat o cataplasmă cu mărul-lupului vreme de trei-patru ore pe zi, după care se lasă pielea să se zvânte în aer liber vreme de o oră. Se repetă aplicaţia zilnic, până la vindecarea totală.

Contra hemoroizilor – se foloseşte unguentul al cărui mod de preparare a fost descris anterior, cu care se fac aplicaţii locale de două-trei ori pe zi. Foarte utile sunt şi băile de şezut cu mărul-lupului, care vor fi făcute o dată la două-trei zile.