Utile

Portocala, un foarte bun medicament natural. Vezi principalele beneficii

de Ziua de Cluj, 08 decembrie 2017, 10:11

Portocalele mancate regulat te pot ajuta sa-ti protejezi sanatatea pe timpul iernii. Afla de ce este bine sa mancam portocale iarna si care sunt beneficiile surprinzatoare pe care le ofera consumul regulat de portocale.

Cresterea imunitatii

Cel mai cunoscut avantaj al portocalelor este efectul pe care il are vitamina C in pastrarea imunitatii. Deoarece aceasta vitamina este dizolvata rapid de corp, ai nevoie sa o consumi zilnic din fructe si legume, pentru a creste productia de globule albe.

Reglarea tensiunii arteriale

Portocalele pot avea un rol important ca stabilizator natural al tensiunii arteriale. Continutul de magneziu si hesperidina, un flavonoid care intareste peretii capilari, este benefic pentru intregul sistem cardiovascular.

Sanatatea pielii

Antioxidantii din portocale contribuie la mentinerea sanatatii pielii pe termen lung. Beta carotenul este cel mai eficient: protejeaza pielea impotriva efectelor imbatranirii.

Ingrijirea oaselor si a dintilor

Continutul ridicat de calciu contribuie la sanatatea oaselor si a dintilor pe termen lung, dar atunci cand aceste fructe sunt consumate in exces, pot dauna densitatii osoase si smaltului dentar.

Oxigenarea si purificarea sangelui

Fierul si vitamina B6 din portocale sunt esentiale in productia de celule rosii, care oxigeneaza intregul organism, iar citricele au si efecte de purificare a sangelui.