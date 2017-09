Utile

Prazul, elixirul tinereţii! Ce beneficii mai are pentru sănătate

de Ziua de Cluj, 05 septembrie 2017, 11:02

Prazul este o leguma extrem de pretioasa in anotimpul rece.

Un medicament complex, fara reteta

Prazul seamana cu ceapa si usturoiul, dar n-are gust iute, dimpotriva, e dulce. Era cunoscut acum 5.000 de ani de catre popoarele celtice care-i atribuiau proprietati magice. Medicina româneasca a descoperit si ea aceasta leguma cu virtuti de medicament si-l recomanda pentru continutul bogat in minerale (sodiu, potasiu, calciu, mangan, sulf, siliciu, fosfor, fier), vitaminele A, B1, B2 si C, precum si celuloza, ulei volatil, proteine si hidrati de carbon. 87-90% din masa prazului este apa, ceea ce ii confera puternice proprietati diuretice. Este foarte sarac in grasimi, fiind recomandat si in curele de slabire. Valoarea energetica este de 22 de calorii la 100 de grame de leguma. Prazul mai este si un recunoscut tonic al sistemului nervos, laxativ, calmant al tractului digestiv, emolient, expectorant, adjuvant in arteroscleroza, antiseptic. Stimuleaza functionarea bilei si a stomacului, curata arterele de colesterol, distruge germenii patogeni si ajuta chiar si in cancer.

Bun de pus la rana

Pentru afectiunile pectorale se recomanda un sirop din decoct foarte concentrat amestecat cu o cantitate egala de miere. Se consuma 4-5 lingurite pe zi. Decoctul concentrat din planta tocata marunt si apa in cantitati egale se fierbe 20-30 minute si apoi se lasa sa se raceasca. Se strecoara si se consuma trei cani pe zi pentru uz intern. Prazul maruntit amestecat cu miere formeaza un unguent extrem de folositor in rani deschise, arsuri, taieturi si intepaturi deoarece are rol antiseptic si antiinflamator. Frunzele fierte, sub forma de cataplasma, se pun pe abcese, furuncule, ulceratii supurante, umflaturi gutoase. Cataplasmele cu praz fiert in lapte dulce si aplicate pe supuratiile cronice ajuta la vindecarea mai grabnica, iar cele aplicate cu paine sunt bune si pentru abcese, grabind colectarea. Contra retentiei de urina si a cistitelor: se fierbe la foc domol 6 fire de praz acoperite cu ulei de masline. Se aplica pe partea de jos a abdomenului, calde. Sucul de praz amestecat cu lapte sau zer trateaza roseata si eruptiile de pe fata.

Adio, cancer!

In traditia populara romaneasca, bulbii de praz copti in cuptor se storceau in ureche, contra durerilor. Cu zeama calduta, se pansau hemoroizii. Contra bataturilor si a pielii intarite se folsea un leac din frunze de praz puse la macerat in otet timp de 24 ore. Se lasa toata noaptea, apoi se curata calozitatea. Repetata citeva zile la rand, operatia ducea la disparitia bataturii. Un studiu recent a aratat ca femeile care au o alimentatie bogata in praz beneficiaza de antioxidantul denumit camferol (din categoria flavonoidelor), ceea ce le confera protectie impotriva cancerului ovarian. Bulbul crud este un remediu impotriva intepaturilor de viespi si albine. Prazul nu face decat bine. inlocuiti pentru o vreme ceapa din alimentatie cu praz si veti simti efectele binefacatoare. Nu degeaba in Egiptul Antic, prazul era venerat ca un zeu.

