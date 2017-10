Utile

Prognoza meteo pentru joi şi vineri. Vremea se încălzeşte

de mediafax, 26 octombrie 2017, 09:17

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în următoarele zile, vremea se va incălzi în majoritatea regiunilor.

Publicitate

JOI, temperaturile maxime se vor incadra intre 10 si 20 de grade, iar minimele intre 3 si 11 grade. Cerul va fi variabil in jumătatea de sud a tării si mai mult noros in cea de nord, insă, doar pe arii restranse, cel mai probabil in Maramures, nordul Crisanei si Transilvania, va ploua slab, indeosebi spre seară si noaptea. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificări temporare, mai ales in zona montană. Dimineata, in zonele joase de relief, vor fi conditii de ceată.

VINERI, În vestul, nordul si centrul tării, cerul va fi noros si va ploua, in general, slab cantitativ. In restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar innorări si ploi slabe, pe arii restranse, vor fi posibile, pe parcursul noptii. In zona montană inaltă, precipitatiile vor fi si sub formă de lapovită si ninsoare. Vantul va prezenta intensificări temporare, indeosebi la munte. Temperatura aerului va continua să crească si va avea maxime cuprinse intre 12 si 22 de grade si minime intre 4 si 12 grade.