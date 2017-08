Utile

Propolisul - beneficii pentru sistemul imunitar

de Ziua de Cluj, 03 august 2017, 10:46

Propolisul este substanta lipicioasa care se gaseste in coaja si mugurii plopilor si coniferelor.

El inhiba inmultirea bacteriilor din organism si intareste sistemul imunitar.Propolisul poate fi eficient in ameliorarea afectiunilor de la nivelul pielii, cum ar fi herpesul sau acneea, avand proprietati antifungice si antiseptice. De asemenea, in afara de sulf, propolisul contine toate mineralele de care organismul are nevoie si toate vitaminele cunoscute, cu exceptia vitaminei K.