"Rădăcina sfântului spirit". Planta ce tratează 80 de boli. Vezi ce proprietăţi are

de Ziua de Cluj, 10 ianuarie 2017, 10:30

Cunoscută în perioada renascentistă drept "rădăcina sfântului spirit", această plantă este eficientă în tratamentul intern a peste 80 de afecţiuni.

In traditia populara romaneasca, Angelica este o planta cu puteri magice. Inca din timpul Renasterii, medicii numeau Angelica "Radacina Sfantului Spirit", datorita puterii ei tamaduitoare in tratamentul celor mai grave boli si in cazul epidemiilor.

Compozitia chimica complexa a plantei Angelica archangelica (iarba ingerilor, antonica si bucinis, cum i se spune in popor) explica multiplele proprietati terapeutice, eficiente in tratamentul afectiunilor interne grave.

In scop medicinal, planta se recolteaza in intregime primavara si la sfarsitul verii. Doar partile superioare ale plantei, cele care cresc deasupra pamantului, se recolteaza in lunile iunie si iulie. Dupa recoltare, planta se usuca imediat si se foloseste doar un interval de un an. Atat radacinile, rizomii, cat si semintele, frunzele si tulpinile acestei plante ocrotita de lege contin uleiuri eterice, acizi organici, acizi grasi, taninuri, substante amare, glucide si vitamine din complexul B.

Eficienta in tratamentul a peste 80 de afectiuni interne

Datorita proprietatilor sudorifice, antibiotice, digestive, Angelica este eficienta in tratamentul intern a peste 80 de afectiuni: stari depresive, astenie, isterie, dificultati de concentrare, intarziere de dezvoltare mentala la copii, bulimie, colita de fermentatie si de putrefactie, gastrita hipoacida, indigestie, ulcer gastro-duodenal, epidemii, rahitism, tulburari hormonale la femei, cancer, boli infectioase grave ( TBC, hepatita virala, scleroza in placi, ciroza, paralizie).

Pentru intarzierea procesului de imbatrane, specialistii recomanda uleiul eteric din seminte, in doze moderate de cate trei picaturi pe zi. La fel de eficienta este terapia cu radacini de Angelica, mestecate zilnic (cate doi cm).

Indicata in epuizarea sistemului nervos

Fitoterapeutul francez Eric Favre recomanda infuzia preparata din tulpinile si radacinile plantei in tratamentul astmului si in cazuri de epuizare a sistemului nervos. Deosebit de eficient este si tratamentul cu radacini rase si macinate de Angelica (cate doua lingurite pe zi), in digestii dificile, in anemii, balonari, aerofagie, bronsita, guturai si in forme severe de gripa. In acelasi timp, semintele folosite la prepararea infuziilor (o lingurita la o cana cu apa), calmeaza starile de agitatie, depresia si durerile de cap. Se consuma cate doua cani pe zi, pana la ameliorarea bolii.

Elimina blocajele

In cazul persoanelor coplesite de boli grave, tratamentul cu Angelica elimina blocajele care se manifesta prin balonari, voma, apatie si absenta dorintei de a se lupta cu boala.

Din tulpinile plantei se prepara bauturi tonice si relaxante in toata Europa.

Contraindicatii: Preparatele din Angelica sunt contraindicate femeilor gravide si diabeticilor.

Cum se prepara, cum se administreaza

Infuzia indicata in astm

Ingrediente: Frunze, flori si tulpini de Angelica uscate si macinate.

Preparare: Se foloseste o lingurita de planta uscata si maruntita la o cana cu apa fierbinte. Zilnic, se beau cate doua cani, timp de 20 de zile pe luna. Se face o pauza de doua saptamani, dupa care tratamentul se poate relua, daca este cazul. Folosita in acest mod, infuzia are un efect dovedit in astm si in cazuri de epuizare nervoasa.

Lichiorul, tonic general

Ingrediente: 20 tulpini verzi de Angelica, 1 g nucsoara, 10 cuisoare, 1,5 l alcool de 70 grade preparat din fructe, un kg de zahar si 500 ml de apa.

Preparare : Tulpinile plantei si condimentele se pun la macerat in alcoolul de fructe. Separat, se prepara un sirop din zahar si apa. Dupa 15 zile, se strecoara plantele care s-au macerat si, in alcoolul ramas, se adauga siropul. Lichiorul se pastreaza la rece, in sticle inchise ermetic. Se consuma cate o lingura de trei ori pe zi. Preparatul este un tonic pentru tot organismul.

Vinul, bun pentru digestie

Ingrediente: Doi litri vin de pelin, 5 radacini de Angelica si 10 linguri de miere.

Preparare: Ingredientele se macereaza in vin la o temperatura de 18 grade, timp de 10 zile. Apoi, vinul se filtreaza si se pastreaza in sticle inchise ermetic. Din acest vin medicinal se consuma cate o lingura, de trei ori pe zi. Tratamentul are efecte benefice in parazitoze intestinale, in anemii si in caz de digestie dificila.