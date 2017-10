Utile

Remedii naturale pentru ochi obosiţi

de Ziua de Cluj, 04 octombrie 2017, 13:25

Orele petrecute în faţa calculatorului şi a televizorului, cititul sau condusul pe timpul nopţii ne afectează ochii.

Ceai de musetel

Lasa sa dea in clocot apa si apoi adauga florile de musetel pentru a face un ceai din aceasta planta. Dupa ce s-a racit pana la temperatura camerei, inmoaie cateva tampoane de bumbac si pune-le peste ochii inchisi. Lasa sa actioneze 10 minute pentru ca musetelul sa actioneze pentru calmarea si vindecarea ochilor iritati.

Pliculete de ceai verde

La fel de benefice pentru sanatatea ochilor tai sunt si pliculetele de ceai verde. Multumita cofeinei din el, ceaiul verde ajuta la contractarea vaselor de sange, calmand astfel ochii iritati si umflati. Lasa plicurile pe ochi timp de 10 minute.

Apa rece

Imbiba un colt dintr-o fasa de bumbac in apa rece si pune-l peste ochii inchisi. In cateva secunde vei incepe sa simti cum ochii se calmeaza, iar la final vei observa ca roseata dispare. Ai grija ca apa sa fie curata, de preferat sa folosesti apa plata, racita in prealabil in frigider. Aceasta trebuie racita pentru a comprima vasele de sange.