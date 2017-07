Utile

Rucola- beneficii pentru sănătate

de Ziua de Cluj, 20 iulie 2017, 11:00

Aroma puternica si iute a rucolei adauga o savoare minunata salatei, sanatatii si chiar vietii tale sexuale.

Hidratare

Rucola are 90 % apa. De aceea este un aliment perfect si racoritor in timpul verii.

Sanatatea oaselor

Vitamina K este necesara pentru sanatatea oaselor; este necesara pentru absorbtia calciului in oase si dinti. Jumatate de cana de rucola contine 10.9 micrograme de vitamina K. Trei cani de rucola consumate zilnic vor furniza corpului 100 % din necesarul zilnic de vitamina K. Contine, de asemenea, de opt ori mai mult calciu decat salata iceberg (preferata de multe ori in restaurantele cu pretentii)

Reduce inflamatiile din corp

Contine indoli-3-carbinol si izotiocianate despre care s-a dovedit ca suprima producerea inflamatiilor in organism. Prin reducerea inflamatiilor, rucola da energie si mobilitate.

Curata si detoxifica corpul

Continutul de fibre ajuta la curatarea colonului contribuind la imbunatatirea digestiei. Fitochimicalele, antioxidantii si mineralele esentiale prezente in rucola ajuta corpul sa se curete de toxine.



Pierderea in greutate

Rucola poate fi utilizata cu succes in diete datorita aportului mare de nutrienti. Un beneficiu in plus este faptul ca 2 cani contin numai 80 de calorii, fiind alegerea perfecta pentru cei ce tin regim.

Afrodisiac

Rucola este folosita ca afrodisiac inca din secolul unu. Studiile au dovedit ca micromineralele si antioxidantii din legumele cu frunze verde-inchis sunt foarte bune pentru sanatatea sexuala. Acestea blocheaza substantele contaminante din mediu considerate ca ar avea un impact negativ asupra libido-ului. Un studiu a descoperit ca extractul din frunze de rucola mareste nivelul testosteronului si activitatea spermatozoizilor la soareci. Rezultatele sugereaza ca fitochimicalele si/sau nutrientii din rucola au proprietati afrodisiace. (Publicat in martie 2013 in Revista Universitatii din Al-Nahrain)