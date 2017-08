Utile

Secrete de frumuseţe de pe vremea Cleopatrei. Uleiul de migdale

de Ziua de Cluj, 24 august 2017, 12:15

Uleiul de migdale dulci este folosit in cosmetica inca de pe vremea frumoasei egiptence Cleopatra

Pentru ca are o formula apropiata de cea a sebumului produs de pielea noastra, uleiul de migdale poate fi folosit pentru demachierea fetei, inclusiv a zonei din jurul ochilor, si chiar pentru hidratarea tenului deoarece dupa utilizare nu lasa pielea imbibata in grasime.

Este recomandat pentru toate tipurile de ten, inclusiv pentru cel cu tendinta de ingrasare tocmai pentru ca seamana la textura cu sebumul produs in mod natural de piele. Totusi, pentru persoanele cu ten gras, este indicata doar demachierea cu acest ulei.

Acest ulei miraculos este perfect si pentru tratarea cearcanelor sau hidratarea buzelor.

Continutul ridicat de acizi linoleici si oleici fac uleiul de migdale dulci extrem de valoros in ingrijirea pielii. Atunci cand este continut in formulele cremelor de ingrijire a pielii sau este masat pe corp poate avea efecte precum imbunatatirea circulatiei limfei gratie masajului usor necesar pentru a fi absorbit in piele, redarea stralucirii pielii, emolierea intensa si profunda a pielii, scaderea iritatiilor si a inflamatiilor prezente pe piele, prevenirea vergeturilor, incetinirea procesului de imbatranire a tegumenului, netezirea ridurilor.

Trebuie sa fiti atente cu cantitatea de ulei de migdale pe care o aplicati pe ten. Ganditi-va ca el se va intinde si astfel turnati foarte putin in palma, intindeti-l pe piele si apoi, daca mai este nevoie, repetati aplicarea.