Seminţele de in şi beneficiile lor pentru sănătate şi piele. Cum le poţi consuma

de Ziua de Cluj, 15 august 2017, 10:22

Semințele de in, pe cât de mici, pe atât de sănătoase. Acestea sunt indicate în curele de slăbire, de detoxifiere și pentru a căpăta mai multă energie. Acestea protejează inima și sistemul digestiv și țin greutatea sub control.

Semințele de in sunt extrem de bogate în vitamine, minerale, magneziu și mangan, fibre, fitochimicale, multe dintre acestea incluzând antioxidanți. De asemenea, aceste seminţe au și acizi omega 3, importanți în combaterea inflamațiilor.

Beneficiile seminţelor de in:

- scad colesterolul si nivelul zahărului din sange

-previn bolile cardiovasculare

- întârzie îmbătrânirea oaselor și a pielii

- ajută la menținerea greutăți

- cresc imunitatea sistemului imunitar

- luptă împotriva cancerului

- combat migrenele și durerile menstruale

- îţi dau energie şi reduc stresul

- îmbunătăţesc somnul

- înlătură acneea.

Tratament pentru ten:

Puneți două-trei linguri cu făină din semințe de in peste două linguri de apă. Amestecați pasta și apoi aplicați-o pe față. Țineți tratamentul timp de 15-20 de minute. Apoi spălați tenul foarte bine cu apă călduță. Poate fi folosit și sub formă de gomaj.

Cum le putem consuma?

Seminţele de in pot fi consumate fie întregi, fie măcinate. Acestea pot fi puse în mâncare, în supe, salate, iaurt, iar cantitatea recomandată este de o linguriță pe zi. Semințele trebuie păstrate în frigider și nu mai mult de 90 zile. O lingură de semințe măcinate are în jur de 36 calorii, iar una de semințe întregi are în jur de 50 calorii.