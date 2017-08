Utile

Seminţele de Papaya: curăţă sângele, vindecă ficatul şi fac minuni pentru frumuseţe

de Ziua de Cluj, 09 august 2017, 09:36

Semintele de Papaya, pe care majoritatea dintre noi obisnuim sa le aruncam atunci cand consumam fructul, s-au dovedit a fi foarte utile sanatatii.

Publicitate

Semintele de Papaya te scapa de parazitii intestinali

Semintele de Papaya s-au dovedit a fi foarte folositoare in dieta celor care sufera de parazitoze intestinale, avand puternice efecte vermifuge. Semintele de papaya sunt recomandate si copiilor, pentru mentinerea sanatatii sistemului digestiv.

Semintele de papaya, bune pentru ficat

Semintele de papaya contin vitamine din complexul B, vitamina C, D, E, dar si cantitati mici de vitamina K, utila in bolile hepatice, chiar si in cele avansate. Inainte de a le consuma, semintele de papaya trebuie sa fie pisate sau macinate la rasnita ori la blender.

Daca le consumati in smoothie, este suficient sa le itroduceti in blender alaturi de restul ingredientelor. Le puteti consuma de asemenea si in salate sau chiar in iaurt alaturi de cereale. Este important sa nu preparati termic semintele de papaya.

Semintele de papaya in frumusete

Daca adaugati seminte de papaya macinate in ulei de cocos veti obtine un excelent scrub, pe care il puteti folosi inclusiv pentru curatarea tenului sau a scalpului. Daca va plangeti de fire de par crescute pe sub piele dupa epilare, atunci va recomandam sa folositi zilnic acest scrub la dus si in cel mult 2 saptamani ati scapat de inestetica problema.

Daca adaugati in scrub si cafea macinata (nefiarta), obtineti deja proprietati anticelulitice ale scrub-ului dumneavoastra. Se recomanda sa folositi acest amestec dupa curatarea pielii cu gel de dus sau dupa curatarea tenului, pentru a indeparta bacteriile de la suprafata atunci cand efectuati fina abraziune cu semintele de papaya.

Semintele de papaya: utile in detoxifierea sangelui

Bogate in antioxidanti si acizi grasi omega, semintele de papaya ajuta in eliminarea toxinelor din sange, in reducererea stresului oxidativ, dar si in curatarea grasimilor din sange. Grasimile sunt aduse la ficat unde sunt metabolizate, reducandu-se astfel riscurile aterosclerozei.Semintele de papaya sunt recomandate persoanelor care sufera de ateroscleroza si prezinta placi de aterom sau ingustari ale carotidelor ori ale arterelor inimii, avand rol adjuvant alaturi de tratamentul de baza indicat de specialist.

Semintele de papaya in osteoporoza

Bogate in vitamina D vegetala, dar si in calciu, semintele de papaya sunt de un real ajutor in preventia osteoporozei, dar si in ameliorarea simptomelor acestei boli. Semintele de papaya ajuta in remineralizarea osoasa si in cresterea concentratiei calciului in oase.