Sfânta Cuvioasa Parascheva. Cum spune tradiţia că trebuie să procedezi în această zi

de Ziua de Cluj, 14 octombrie 2017, 11:16

Sfanta Cuvioasa Parascheva, cunoscuta si sub numele de Paraschiva, este praznuita de catre Biserica Ortodoxa in fiecare an pe 14 octombrie. Cuvioasa este sarbatorita nu doar de catre Biserica Ortodoxa Romana ci si de catre alte biserici de rit oriental. De asemenea, este cunoscuta ca fiind sfanta patroana a Moldovei, conform Calendarordodox.ro. Moastele Sfintei Cuvioase Parascheva se afla la Iasi de 371 de ani.





Parascheva s-a nascut in secolul al XI-lea in satul Epivata din Tracia. Parintii acesteia erau crestini, dar si bogati avand multe averi. Cuvioasa a fost botezata si crescuta de catre parintii ei in credinta crestina. Fiind o fire foarte evlavioasa, mergea de fiecare data cand se ivea ocazia la biserica Preacuratei Nascatoare de Dumnezeu impreuna cu mama ei. La varsta de 10 ani, intr-o zi cand era in biserica a auzit urmatoarea fraza din Evanghelie: „"Cel ce voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine şi să ridice Crucea sa şi să urmeze Mie" (Luca 9, 23 )".

La auzul acestor cuvinte care ii rasunau in inima, Cuvioasa a decis sa faca exact asa cum era specificat in Evanghelie. Iesind din biserica, vazu un sarac si ii ceru hainele acestuia. Sarmanul i le da, iar ea la schimb i le oferi pe ale ei.

La ceva timp distanta decide sa se retraga in pustietate, iar la sfaturile unor vietuitori merge spre tinutul Pontului. Totusi, timp de 5 ani se opreste la Manastirea Maicii Domnului din Heracleea. De acolo a pornit spre Tara Sfanta pentru a trai restul vietii sale in acele locuri. De la Constantinopol a decis sa mearga la Epivat, fara a spune credinciosilor cine este cu adevarat si de unde vine. Aici este si locul unde trece in nefiinta si urca sus la ceruri alaturi de Dumnezeu. Nestiind cine este cu adevarat, Cuvioasa a fost ingropata ca o straina.

Moastele Sfintei Cuvioase Parascheva se afla la Mitropolia Iasi. Credinciosi din toata tara, dar si din toate colturile lumii se aduna in fiecare an pentru ca sfanta sa ii ajute pe credinciosi. In total, peste 1 milion de credinciosi vin anual pentru a se ruga si a atinge moastele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Traditii si obiceiuri de Sfanta Cuvioasa Parascheva

Nu foarte multi pelerini care obisnuiesc sa vina in fiecare an la Iasi sa se inchine la moastele Sfintei stiu ca vesmintele sale poarta o broderie speciala.

Domnitorul Vasile Lupu, a adus moastele Sfintei Parascheva la Iasi in anul 1641 si le-a asezat in ctitoria sa, Biserica Sfintii Trei Ierarhi. Aducerea moastelor in Capitala Moldovei a fost vazut ca un gest de recunostinta din partea patriarhului Partenie I si a membrilor Sinodului Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol pentru faptul ca domnitorul de atunci al Moldovei a platit in intregime datoriile Patriarhiei Ecumenice. Incepand cu anul 1889, moastele Cuvioasei au fost mutate in Catedrala Mitropolitana din Iasi.

Conform credintei poopulare, in aceasta zi este interzis sa calci, sa cosi, sa faci de mancare sau orice alte treburi in gospodarie. Se spune ca daca nu tii cont de toate acestea te vei alege cu dureri de cap si de ochi.

O alta superstitie straveche spune ca, printre bucatele mancate sau care sunt date de pomana nu trebuie sa fie poamene cu cruce, nucile, castravetii si pepenele rosu. In schimb, este recomandata impartirea de must si de vin nou, dar si de paine si lipie.

Potrivit traditiei, Sfanta Cuvioasa Paraschieva se roaga la bunul Dumnezeu si pentru femeile insarcinate. In popor se spune ca daca esti insarcinata si urmeaza sa fii mamica, este recomandat sa imparti din bucatele tale cu copiii sarmani. Astfel, Sfanta te va ocroti la nastere, iar nasterea copilului va fi una usoara si lipsita de dureri.

Mai mult decat atat, se fac si unele previziuni ale vremii in functie de cum se prezinta vremea in ziua in care Sfanta este praznuita (14 octombrie), dar tinand cont si de somnul oilor. Daca oile dorm inghesuite si stranse laolalta in ziua de 14 octombrie, ciobanii spun ca iarna va fi una grea, lunga si friguroasa. Iar daca oile dorm risipite, iarna va fi domoala si blanda.

Preotii spun ca moastele Sfintei sunt imbracate dupa unele ritualuri bisericesti, la care participa doar preoti ai Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. Totusi, foarte putini crestini stiu ca Sfanta Cuvioasa poarta si un blestem, care dateaza inca din anul 1641.

Sub vesmintele in care Sfanta este imbracata in fiecare an, moastele acesteia mai poarta o tinuta care nu se da jos niciodata. Aceasta tinuta are si un sigiliu pe care este scris blestemul domnitorului Vasile Lupu dar si al Mitropolitului Varlaam care spune: „blestemat sa fie cel care va imprastia vreodata Moastele Sfintei Cuvioase Parascheva."

Vesmantul Sfintei se face dupa un ritual special, in atelierele Arhiepiscopiei. Croitorii obisnuiesc sa tina post si sa faca rugaciune inainte de a incepe sa le lucreze.

Vesmintele ocrotitoarei Moldovei se schimba de cinci ori pe an si se daruiesc de Inalt Prea Sfintia Sa Mitropolitul Moldovei Teofan unor biserici care au hramul Sfintei.