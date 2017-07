Utile

Smart ID se extinde în vestul României

de Ziua de Cluj, 12 iulie 2017, 09:07

Smart ID Dynamics a anunţat deschiderea unui nou birou la Timisoara, dedicat firmelor ce isi desfasoara activitatea in zona de vest a tarii, focusul nostru fiind companiile cu domeniu de activitate axat pe productie.

Noul birou va fi amplasat in zona centrala a orasului, pe Bd. Liviu Rebreanu nr 30, si va deservi clientii din judetele Caras Severin, Arad, Timisoara. In cadrul biroului, vor fi acoperite atat activitatile de consultanta cat si activitatea de service si mentenanta a echipamentelor de tip terminale mobile, scanere de coduri de bare, de la brandurile aflate in portofoliu: ZEBRA, Datalogic, TSD, Printronix, etc.

"Prin infiintarea biroului din Timisoara, Smart ID Dynamics doreste sa vina in intampinarea companiilor vestice cu solutiile de digitalizare a proceselor din productie. Anul acesta venim cu o noutate si deschidem biroul din Timisoara, prin care urmarim sa fim cat mai aproape de comunitatea oamenilor de afaceri. Avem incredere in potentialul acestei piete si ne dorim sa oferim cele mai bune servicii pentru clientii din aceeste zone", a declarat Daniel Boangiu, Managing Partner al Smart ID Dynamics.

Prin deschiderea acestui birou, reteaua Smart ID Dynamics ajunge sa acopere intreg teritoriul Romaniei.

Despre Smart ID Dynamics:

Smart ID este o companie cu capital integral românesc, societate pe acțiuni fondată în anul 2010 de către Daniel Bongiu și Romeo Iacob, ce au o experiență cumulată de peste 17 ani în industrie. Încă de la înființare, compania a avut ca direcție principală zona de automatizare și dezvoltarea soluțiilor de mobilitate enterprise, data collection, Industrial IOT, digitalizarea proceselor din producție și furnizarea de servicii profesionale cu valoare adăugată.

Dorința Smart ID a fost încă de la început de a deveni liderul pieței de automatizare și colectare a datelor. Oferta înglobează produse software proprii, realizate pe o platformă flexibilă, care ajută la automatizarea proceselor din Producție, Retail, Logistică, Distribuție, Utilități, Servicii etc.; produse hardware de la cei mai importanți vendori de tehnologie; servicii profesionale și consultanță de business puse în valoare de cea mai experimentată echipă din piață.