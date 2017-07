Utile

Sparanghel (hrana regilor) - beneficii pentru sănătate

de Ziua de Cluj, 14 iulie 2017, 10:47

Are gust fantastic şi efecte nemaipomenite asupra sănătăţii. Aşa poate fi descris pe scurt sparanghelul, această legumă mai puţin cunoscută şi consumată la noi în ţară, dar atât de adorată de alte civilizaţii şi pe bună dreptate.

1. Are o natura alcalina, ceea ce face sa fie de mare ajutor pentru curatarea tesuturilor si a muschilor de reziduuri si este bun pentru pacientii cu guta. Sparanghelul este un agent antiinflamator, ajutand la usurarea simptomelor artritei si ale reumatismului.



2. In privinta cancerului si cataractei, sparanghelul contine antioxidanti si glutation care poate preveni cancerul si cataracta sau progresul altor probleme ale ochilor.



3. Profilul de minerale din sparanghel ajuta in controlarea zaharului din sange, dar oamenii cu probleme ale rinichilor ar trebui sa evite acest super aliment.



4. Acidul folic sau folatul este esential pentru mentinerea controlului nivelului de homocisteina, pentru sanatatea cardiaca. O portie de sparanghel suplineste 66% din doza zilnica recomandata si astfel, se previne numarul de atacuri de cord. In plus, acidul folic previne, in cazul femeilor insarcinate, defectele din nastere precum spina bifida.



5. Sparanghelul este foarte bogat de potasiu si foarte slab in sodiu, iar alaturi de magneziu, are efect diuretic. Se pare ca este de mare ajutor pentru tratamentul artritei, reumatismului si retentiei de apa datorata sindromului premenstrual.