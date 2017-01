Utile

Super-alimente pentru un păr sănătos. Reţetă de shake

de Ziua de Cluj, 30 ianuarie 2017, 10:52

Este adevarat: alimentatia are un impact asupra pletelor tale! Astfel, putem stimula cresterea parului, ii putem imbunatati stralucirea, textura si, in general, sanatatea sa, prin ceea ce mancam.

1. Nuci

Migdalele, arahidele, nucile acaju si nucile obisnuite contin zinc, care diminueaza caderea parului. Nucile obisnuite contin, de asemenea, multi acizi grasi Omega-3, care catalizeaza bogatia si stralucirea parului tau. Ia mereu cu tine o punguta cu nuci, pentru o gustare usoara ce duce la un par sanatos!

2. Fructe puternic colorate

Fructele in culori puternice reprezinta o solutie excelenta pentru un par mai sanatos! Mango, capsunile, kiwi, ananasul si piersicile, de exemplu, sunt bogate in vitamina C, un element esential pentru generarea colagenului, care creeaza structura parului. In plus, aceste fructe au un gust incredibil de bun. Iata o scuza perfecta pentru a-ti comanda un fresh de fructe!

3. Linte

Lintea reprezinta o modalitate foarte buna de a aduce in dieta ta zilnica biotina, zinc si proteine bogate in fier. Proteinele sunt extrem de importante pentru sanatatea parului, deoarece ajuta la intarirea firelor si la cresterea lui. De asemenea, proteinele previn uscarea scalpului, fiind foarte important sa le consumi mai ales in lunile de iarna. Aceste boabe mici nu sunt doar pentru vegetarieni! Si cei care apreciaza carnea pot beneficia de pe urma plusului de vitamine adus de linte. Nu stii cum poti introduce lintea in dieta ta zilnica? Incearca sa o adaugi intr-o supa cu legume.

Shake pentru un par sanatos

Ingrediente:

- 45 de capsuni mari, taiate in jumatate;

- o piersica, fara sambure;

- o banana decojita;

- o mana de spanac;

- cateva frunze de varza furajera;

- o cana de lapte de migdale;

- o cutie mica de iaurt grecesc, fara grasimi.

Mod de preparare

Pune toate ingredientele intr-un blender si amesteca-le pana cand se transforma intr-o pasta fina. Bucura-te de acest shake gustos si de parul tau sanatos!

(sursa: sfatulparintolor.ro)