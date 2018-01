Utile

Topul vitaminelor pentru iarnă. Ce alimente trebuie să consumi

de Ziua de Cluj, 26 ianuarie 2018, 11:07

Iarna este foarte comod să ai la îndemână un pachet magic cu fructe și legume congelate.

Vitamina C

Principalele surse alimentare: Daca veti consuma o gama larga de fructe si legume proaspete in fiecare zi, veti avea un nivel echilibrat de vitamina c. Citrice, kiwi, capsuni si afine sunt o sursa excelenta de vitamina C ca si legumele verzi (varza, broccoli, fasolea) dar si cartofii.

Vitamina A

Principalele surse de alimente: Principalii furnizori de vitamina A, sunt: laptele, margarina fortificata, galbenusul de ou, ficatul, pestele gras (hering, ton, sardine), morcovii, rosiile, fructele, legumele cu frunze verzi, mango si caisele. Cum sa luati suplimentele: Dozele prea mari de vitamina A sunt toxice si pot cauza probleme ale ficatului si complicatii in timpul sarcinii. Aportul zilnic recomandat este de 600 mg pentru femei si 700 mg pentru barbati.

Vitamina D

Principalele surse de vitamina D: produsele lactate, peste gras (somon, sardine), margarina si oua.

Zinc

Alimente bogate in zinc sunt: stridiile, ficatul de vitel sau porc, soia, fasolea, cerealele, seminte de dovleac, nuci, mazare, peste. Zincul se poate gasi in componenta preparatelor de multiminerale si multivitamine. Doza zilnica recomandata pentru adulti este de 12-15 mg pe zi.