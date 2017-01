Utile

Tratamente naturiste împotriva anemiei

de Ziua de Cluj, 24 ianuarie 2017, 08:48

Anemia este o afectiune care apare atunci cand organismul nu poate sustine o inmagazinare de aer suficienta si propice, dar si atunci cand arderea nu este eficienta. Aceasta este data de insuficienta de globule rosii.

Anemia este de mai multe tipuri. Ea poate fi clasificata cel mai simplu in 5 categorii mari: anemia falciforma, anemia pernicioasa, anemia aplastica, anemia deficitului de acid folic si anemia cauzata de deficienta de fier. Ultima mentionata este si cea mai des intalnita, intrucat apare la frecventa ridicata in randul adolescentilor si a varstnicilor.

Exista multe tratamente in momentul de fata pentru anemiei, insa nu exista niciun medicament mai bun ca preventia. De aceea, lyla.ro vine in sprijinul dumneavoastra cu cateva propuneri care sa va ajute sa va feriti de anemie.

Nu vom vorbi despre medicamente scumpe sau despre metode prin care sa cheltuiti foarte multi bani, ci despre o banala plimbare prin piata pentru a va cumpara cateva legume foarte importante.

In primul rand ar trebui sa stiti ca morcovii nu va ajuta doar la pastrarea sanatatii ochilor, ci vin in sprijinul dumneavoastra si atunci cand e vorba de anemie. 100 de ml de suc de morcov cu miere de albine si apa, consumat timp de doua saptamani va avea grija de dumneavoastra pentru a nu suferi de afectiunile aduse de anemie. La fel si hreanul, insa aici vorbim despre 10-15 g de radacina de hrean care trebui maruntita in jumatate de litru de apa. 2-3 cani pe zi din acest suc vor constitui un remediu, dar si o metoda de preventie foarte eficienta!

Urzica este deja renumita in tratarea mai multor afectiuni, insa intr-acelasi timp are un efect extraordinar asupra persoanelor care se simt un pic mai slabite.