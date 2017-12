Utile

Turiştii români, dar şi cei străini optează din ce în ce mai mult pentru varianta rent a car în Cluj

de Ziua de Cluj, 05 decembrie 2017, 11:08

Clujul reprezintă un oraş atractiv atât din punct de vedere profesional, cât şi din punct de vedere turistic.

Faptul că este deservit de Aeroportul International Avram Iancu îi sporeşte valoarea şi, totodată îl transformă într-un oraş prietenos în ceea ce priveşte transportul. Aâat turiştii români, cât şi cei străini opteaza din ce in ce mai mult pentru varianta rent a car Cluj pentru a se deplasa de la aeroport pana in oras, dar si pe teritoriul orasului. VAG24 rent a car pune la dispozitia clientilor o paleta larga de masini care pot fi inchiriate pe diferite perioade, in functie de necesitatea soferilor.

Cine poate inchiria masini?

Persoanele care au cel putin 21 de ani si detin un permis de conducere national sau international de cel putin un an pot inchiria o masina, cu ajutorul careia sa se deplaseze in orasul Cluj. Companiile de inchirieri auto evita soferii incepatori, pentru a se asigura ca autoturismele vor fi utilizate in conditii sigure.

Cum se poate inchiria masina

Rezervarea pentru o masina inchiriata se poate face in doua moduri: fie prin apelul telefonic la firma specializata, fie prin completarea formularului online. Pentru a contacta firma de inchirieri, puteti folosi numarul de telefon 0720 555 333 sau puteti prelua masina direct de la sediul de langa aeroport, pe Strada Rodnei 33.

VAG24 rent a car ofera masini de inchiriat de pe teritoriul orasului Cluj Napoca si din Aeroportul International.

De unde se pot lua masinile

Livrarea este gratuita pana la Aeroportul International Traian Vuia. Astfel, clientii pot lua masina inchiriata imediat ce aterizeaza, pentru a ajunge la destinatie. Nu mai este nevoie sa se astepte dupa mijoacele de transport in comun.

Inchirieri auto in scopuri personale sau profesionale

Clientii pot fi atat persoane fizice, cat si persoane juridice. Turistii au nevoie de masini pentru a se deplasa in interes personal in vacanta, iar persoanele juridice pot folosi masinile inchiriate pentru a ajuta partenerii straini sa se deplaseze usor, confortabil si repede, mai ales ca autoturismele dispun de sisteme de tip GPS.

Parcari

In Cluj exista numeroase parcari cu plata special amenajate pentru soferii care doresc sa-si pastreze autoturismele in siguranta. Aici pot fi lasate si masinile inchiriate, contra unei sume de modice, care poate varia in functia de zona.