Utile

Unde se pot angaja absolvenții care n-au luat BAC-ul. Lista cu cele mai bine plătite posturi

de mediafax, 09 iulie 2017, 14:00

”Tinerii care nu au trecut examenul de bacalaureat se pot angaja în domenii precum vânzări, logistică sau producţie, sau pot urma cursuri de calificare de scurtă durată şi pot lucra în saloane de înfrumuseţare”, a declarat Raluca Peneş, coordonator de resurse umane al Smartree.

Publicitate

„Chiar dacă nu au diplomă de bac, se pot angaja în vânzări, în primul rând. Când spun vânzări, mă refer la casiere şi vânzători pe raion. Se mai pot angaja în logistică, tot ce înseamnă partea de manipulare marfă, gestiune, chiar agent de pază. Partea de producţie este o industrie care are nevoie de forţă de muncă, nu neapărat calificată şi nu neapărat cu bac", a explicat Raluca Peneş, reprezentant al Smartree - companie care activează pe piaţa de externalizare a serviciilor de salarizare şi administrare de personal.

De asemenea, există call center-uri care acceptă angajaţi care nu au trecut de examenele de la finalul clasei a douăsprezecea. „Sunt companii, câteva call-center-uri, care angajează fără bac. Nu sunt foarte multe companii, depinde de profilul angajatului", spune Peneş.

În urma unor cursuri de calificare de scurtă durată, tinerii care au picat examenul de bacalaureat se pot angaja în saloane de înfrumuseţare sau de cosmetică.

Un alt tip de formare se remarcă în domeniul automotive. „În producţie sunt anumite procese operaţionale, mai ales în domeniul automotive. Spre exemplu, acei operatori pe bandă. Sunt anumite procese care sunt etapizate şi nu caută neapărat bacul. Angajaţii sunt formaţi la locul de muncă", precizează Peneş.

În ceea ce priveşte salariile, reprezentanta Smartree susţine că meseriile unde nu este necesară diploma de bacalaurent nu sunt plătite la un nivel satisfăcător pentru angajaţi, acesta fiind unul dintre motivele pentru care ei emigrează. „Din păcate, meseriile unde nu este necesar bacalaureatul nu sunt plătite bine, de asta mulţi preferă să plece în afară, Italia, Spania, tot la muncă necalificată, dar care e mult mai bine plătită raportat la nivelul de trai de acolo", susţine Peneş.

Cel mai bine plătit post este cel de şofer de TIR, acesta putând câştiga chiar şi 1.000 de euro. La curse din afară, un şofer de TIR câştigă peste 1.000 de euro, menţionează Peneş.

Luk Grup Trans SRL angajează un şofer cu experienţă de minimum trei ani în profesia de conducător auto - categoriile cu atestat de marfă - pentru a transporta materiale de construcţii. Salariul net oferit este de 3.500 de lei, potirvit unui anunţ publicat de site-ul bestjobs.eu.

O altă meserie bine plătită este cea de macaragiu, putând ajunge la peste 1.000 de euro. Pentru un post de macaragiu portuar se cere profilul mecanic sau tehnic, potrivit unui anunţ publicat online.

„În producţie, în domeniul automotive au început să fie mai bine plătiţi, pe fondul lipsei forţei de muncă. Companiile care vin la noi investesc şi deschid fabrici, au început să şi formeze angajaţii, chiar profesional, să ia tineri fără bac, să colaboreze direct cu şcolile profesionale, să îi ajute, să îi finanţeze, cu condiţia ca o perioadă după ce termină acele şcoli să fie angajaţii lor şi atunci ei sunt mult mai motivaţi", explică Raluca Peneş.

Cerinţa minimă pentru un operator de linie producţie - montator subansamble - este să fie absolvent de şcoală profesională sau învăţământ obligatoriu de 10 clase. Absolvirea liceului cu bacalaurent reprezintă avantaj, se arată într-un anunţ postat pe un site de joburi.

Nici în vânzări, pe partea de retail sau în saloanele de înfrumuseţare nu sunt salarii mari, mai spune reprezentanta Smartree.

Şansele de angajare ale celor care nu au trecut de examenul de bacalaureat sunt mari, în contextul în care cererea este ridicată.

„Din punctul meu de vedere, şansele lor sunt mari, pentru că cererea este foarte mare, în toate domeniile. În momentul actual nu e problema în oferirea locurilor de muncă, ci în acceptarea lor - aici e problema majoră. Poate sunt anumite zone defavorizate unde nu sunt industriile foarte dezvoltate, precum Moldova, dar se pot reloca, ar putea să găsească anumite joburi şi anumite avantaje, cu prime de relocare", spune Peneş.

Pe de altă parte, diploma de bacalaureat aduce tinerilor mai multe opţiuni de angajare. „Dacă are dilpomă de bac, îşi poate diversifica domeniile în care să lucreze. Cineva care nu are bacul nu se poate angaja ca secretară. Cineva care are bacul, a terminat un liceu şi cunoaşte şi puţină engleză, are şanse mult mai mari să se angajeze pe domeniul administrativ, pe partea de call-center, în vânzări, la un nivel mai înalt, unde se poate şi promova", conchide Raluca Peneş.

Dar cel mai cunoscut domeniu în care angajările se pot obţine şi fără diploma de bacalaureat este agricultura. Aici, dezavantajul este că angajarea se face, de cele mai multe ori, doar pe perioade scurte (sezonier), iar avantajul constă în câştigurile salariale, care - pe fondul crizei de forţă de muncă - cresc de la an la an. În 2016, spre exemplu, în campaniile de toamnă plata cu ziua a trecut de 50-60 de lei şi, chiar şi aşa, oamenii au fost destul de greu de găsit.