Varza - beneficii pentru sănătate şi piele

de Ziua de Cluj, 29 iulie 2017, 11:20

Varza este o leguma crucifera extrem de bogata in fitonutrienti, ce face parte din aceeasi familie a verzei de Bruxelles, conopidei, verzei Kale sau broccoli-ului.

Specialistii in nutritie recomanda introducerea verzei in dieta zilnica fara restrictii, alaturi de celelalte legume crucifere, pentru a beneficia in mod constant de numeroasele sale beneficii pentru sanatate.

- Prevenirea si tratarea multor boli. Varza este o sursa bogata de vitamina C, unul dintre cei mai puternici antioxidanti, contribuind masiv la prevenirea si tratarea multor boli, precum scorbutul (deficienta in vitamina C), ulcerul, anumite tipuri de cancer, depresia, bolile autoimune, gripele si racelile etc. In plus, varza ajuta la grabirea vindecarii ranilor si a tesuturilor lezate, regleaza functionarea sistemului nervos si reduce simptomele bolilor neuronale degenerative, precum sindromul Alzheimer.

- Reglarea greutatii corporale. Varza cu frunze verzi este foarte hranitoare, furnizand in acelasi timp un numar foarte mic de calorii 25 kcal pentru 100 de grame.

- Prevenirea cancerului si reglarea nivelului de colesterol. Varza este o sursa excelenta de fitochimicale, precum tiocianatii, indol-3-carbinolul, luteina, zeaxantina si sulforafanul. Acesti compusi sunt antioxidanti puternici, cunoscuti pentru rolul lor important in prevenirea cancerului de san, cancerului de colon, cancerului de prostata si reducerea nivelului colesterolului rau LDL.

- Protectia tractului digestiv. Continutul bogat de fibre din varza ajuta la protectia tractului digestiv, stimuland evacuarea completa a resturilor din colon. In acest fel, se previn episoadele de constipatie si alte probleme legate de digestie.

- Prevenirea deficientei de sulf. Sulful, regasit intr-o concentratie mare in varza, este un nutrient folositor organismului, luptand impotriva infectiilor. Deficientele in sulf pot rezulta in declansarea infectiilor microbiene si in intarzierea vindecarii ranilor. Sulful contribuie totodata si la reducerea severitatii ulcerelor stomacale.

- Inhibarea dezvoltarii tumorilor canceroase. Varza se mai remarca si prin concentratia mare de compusi anticancerigeni, precum lupeolul, sinigrina si sulforafanul, ce stimuleaza activitatea enzimelor care inhiba cresterea tumorilor canceroase. Intr-un studiu efectuat pe un esantion de femei din China, s-a descoperit ca participantele cu o dieta bogata in legume crucifere au reusit sa opreasca din evolutie cancerul de san cu care au fost diagnosticate.

- Oprirea inflamatiilor in organism. Varza este o sursa importanta de glutamina, un agent antiinflamator puternic, care s-a dovedit eficient in reducerea efectelor multor tipuri de inflamatii, iritatii, alergii, dureri articulare si afectiuni cutanate.

- Mentinerea sanatatii ochilor. Putine persoane stiu ca varza este totodata o sursa de beta caroten, antioxidant benefic sanatatii ochilor, care poate preveni instalarea degenerarii maculare sau a cataractei, afectiuni specifice inaintarii in varsta.

- Imbunatatirea randamentului cerebral. Prezenta vitaminei K si a antocianinelor in varza asigura o imbunatatire a randamentului cerebral, mai exact o stimulare intensa a functiilor cognitive si a concentrarii. Vitamina K este esentiala pentru productia sfingolipidelor, straturile de mielina din jurul nervilor. Acest invelis are rolul de a proteja neuronii de leziuni. Prin urmare, vitamina K din varza poate contribui activ la prevenirea degenerarii neuronale, sindromului Alzheimer si dementei.

- Protectia sistemului osos. Varza si celalalte legume crucifere sunt surse excelente de minerale (calciu, magneziu si potasiu), parti integrante ale procesului natural de protectie a oaselor impotriva degradarii sau a instalarii osteoporozei.

- Reglarea tensiunii arteriale. Continutul de potasiu din varza conduce al reglarea presiunii arteriale, pentru diminuarea riscului de infarct miocardic sau accident vascular cerebral. Potasiul este un bun vasodilatator, care relaxeaza vasele sanguine si ajuta fluxul sanguin sa circule mai bine.

- Protectia pielii. Aceiasi antioxidanti din varza contribuie la mentinerea sanatatii si frumusetii pielii, incetinind procesul de imbatranire a tesutului cutanat. Radicalii liberi combatuti de antioxidanti sunt principalii responsabili pentru aparitia ridurilor, decolorarii pielii, petelor cutanate si altor semne de imbatranire.

- Ameliorarea durerilor musculare. Atunci cand o anumita bacterie fermenteaza in varza, prin gatire sau murare, leguma elibereaza in corp acid lactic. Studiile de specialitate au aratat ca aceasta substanta ajuta la atenuarea durerilor musculare.

- Detoxifierea organismului. Varza este totodata si un bun detoxifiant, purificand sangele prin stimularea eliminarii toxinelor din corp (in principal a acidului uric, cauza principala a reumatismului, gutei, artritei, calculilor renali, bolilor cutanate si eczemei). Acest efect de detoxifiere al verzei se datoreaza in mare parte vitaminei C si sulfului, pe care leguma crucifera le contine in cantitati generoase.