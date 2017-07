Utile

Varza de Bruxelles - beneficii pentru sănătate

de Ziua de Cluj, 27 iulie 2017, 10:44

Varza de Bruxelles, această surioară mai mică a neaoşei verze româneşti, nu se bucură de prea mare prestigiu în rândul consumatorilor, dar avem de gând să schimbăm acest lucru.

Efecte anticancerigene

Mai mult decât atât, savanţii spun că sulforafanul (acea substanţă care conferă mirosul specific de sulf) din legumele crucifere ar proteja organismul de acţiunea radicalilor liberi, prevenind instalarea cancerului. Oamenii de ştiinţă au descoperit că această substanţă are capacitatea de a inhiba o enzimă numită HDAC implicată în procesul de dezvoltare a celulelor maligne. Rezultate promiţătoare au fost observate în cazul cancerului esofagian, de prostată, pancreatic şi cel de piele.

De asemenea, varza de Bruxelles este bogată în clorofilă, care poate bloca efectele cancerigene ale aminelor heterociclice eliberate la temperaturi ridicate (de exemplu, cele din fripturile la grătar). Aşadar, dacă sunteţi amatori de grătare, fie că vorbim de friptură, peşte sau mici, alăturaţi legume verzi precum varza de Bruxelles, pentru a reduce riscul de a face cancer.

Îmbunătăţeşte sănătatea oaselor

Carenţa de vitamina K din organism este asociată cu un risc crescut de a suferi de boli ale sistemului osos. Varza de Bruxelles este bogată în această vitamină, asigurând sănătatea oaselor prin îmbunătăţirea nivelului de absorbţie a calciului, prevenirea pierderii de calciu prin urină şi asimilarea proteinelor esenţiale. De asemenea, varza de Bruxelles este bogată în calciu, asigurând circa 40 de miligrame la suta de grame de produs.

Ţine sub control diabetul

Majoritatea legumelor verzi sunt surse de antioxidanţi cu rol de reglare a glicemiei. Aceştia poartă numele de acizi alfalinoleici şi pot avea efecte benefice asupra secreţiei de insulină, prevenind stresul oxidativ. De asemenea, studiile arată că aceste substanţe reduc riscul de neuropatie diabetică periferică, o afecţiune care constă în degradarea celulelor nervoase de la nivelul membrelor inferioare, din cauza nivelului crescut de glucoză din sânge (hiperglicemie).

Menţine vederea

Vitamina C este strâns legată de sănătatea ochilor şi joacă un rol important în protejarea acestora de efectele nocive al razelor ultraviolete. O singur porţie de Varză de Bruxelles îţi asigură cantitatea de vitamina C de care organismul tău are nevoie. Un alt antioxidant care se regăseşte în compoziţia verzei de Bruxelles - zeaxantina - „filtrează" razele ultraviolete, protejând astfel ochii de afecţiunile degenerative.

Tot vitamina C este responsabilă de prevenirea ridurilor de expresie şi a îmbătrânirii premature a pielii. Consumul de varză de Bruxelles cât mai puţin gătită este benefic pentru piele, protejând-o de efectele periculoase ale razelor solare şi ale poluării, scăzând riscul de apariţia a ridurilor şi îmbunătăţind textura pielii. Vitamina C joacă un rol esenţial în formarea colagenului, o proteină care asigură elasticitate pielii. 100 de grame de varză de Bruxelles = 75 de miligrame de vitamina C, aşa că gândeşte-te de două ori înainte să elogiezi citricele că ar avea cel mai ridicat conţinut de vitamina C.