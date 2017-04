Utile

Vremea in acest weekend

de mediafax, 08 aprilie 2017, 09:12

Vremea se va ameliora sub aspectul precipitaţiilor, dar valorile termice, deşi în uşoară creştere, se vor menţine sub cele normale pentru această perioadă, informează ANM.

Sâmbătă

Cerul va mai avea înnorări în cursul zilei şi va ploua si sub formă de aversă, local in regiunile centrale si estice si izolat in rest, iar in zona montană precipitatiile vor fi mixte. Vantul va continua să prezinte intensificări la munte, cu peste 70...80 km/h, dar ziua si in restul teritoriului, cu viteze mai mari in Moldova si Dobrogea, unde va depăsi temporar 55 km/h. Temperaturile maxime se vor incadra intre 8 si 17 grade, iar cele minime intre -4 grade in depresiunile Carpatilor Orientali si 6 grade pe litoral. Noaptea se va produce brumă pe arii restranse in Maramures, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei si izolat in rest

Duminică

Vremea va deveni predominant frumoasă, iar temperatura aerului va continua să crească pană la valori normale pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu unele innorări in prima parte a zilei in extremitatea estică si de sud-est, unde vor mai fi conditii de ploaie slabă. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificări ziua in Moldova, Dobrogea si pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 13 si 19 grade, iar cele minime intre -2 si 8 grade, mai scăzute in depresiunile Carpatilor Orientali pană la -6...-5 grade. Noaptea, pe arii restranse va fi brumă, iar in zonele joase, ceată.